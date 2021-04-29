Пустовит показала, как носить модный принт весны-лета 2021 – полоску. Фото

Украинский дизайнер Лилия Пустовит представила новую коллекцию весна-лето 2021. В ней есть множество одежды в вертикальную разноцветную полоску.

Соответствующие фото появились в Instagram-stories бренда POUSTOVIT (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). Такой принт визуально стройнит фигуру и делает образ необычным.

Среди опубликованных вещей – стильный костюм в полоску, который состоит из брюк и удлиненной рубашки. Оттенки принта – зеленый, синий, черный, белый, фиолетовый, розовый и желтый.

Также на странице бренда показали романтичное платье с глубоким вырезом в зоне декольте в синюю, красную и белую полоску. Образ модели дополняли красные босоножки на платформе.

Коротко о знаменитости:

Лилия Пустовит – украинский дизайнер, создатель бренда POUSTOVIT, президент Синдиката Моды Украины. В 2014 году Пустовит разработала платье инаугурации для первой леди Марины Порошенко.

Бренд POUSTOVIT широко известен на рынке восточной Европы и СНГ с 1998 года, и стабильно представлен в лучших магазинах СНГ таких, как Helen Marlen Group (Украина), ЦУМ (Москва), ГУМ (BOSCO Москва), Le Form (Москва), ЦУМ – ДЛТ (Санкт Петербург) и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Лилия Пустовит показала модные платья с цветочным принтом на сезон весна-лето 2021.