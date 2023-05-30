Проверьте свой летний гардероб! Эти семь базовых вещей должны быть у всех модниц. Фото

Летом хочется выглядеть максимально свежо и стильно. Это можно сделать даже имея минимальное количество вещей в гардеробе. Хоть в этом году к нам вернулись тренды 2000-х, но базовые изделия всегда спасут вас от модного провала.

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OBOZREVATEL расскажет, что обязательно нужно записать в свой wish-лист при походе по магазинам. Одними джинсами и льняной рубашкой ограничиться не получится (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Летнее платье в однотонном цвете

Маленькое черное платье – вечная классика. Но на лето лучше выбрать светлые оттенки. Присмотритесь к бежевому или белому. Такую модель можно скомбинировать с кроссовками, лоферами или туфлями на каблуке, а также обыграть с рубашкой или кардиганом. Если говорить о трендах, то на пике популярности в 2023 году будут платья в цветочный принт.

2. Джинсовые шорты

Шорты – мастхев на лето. В этом сезоне на вершине модного олимпа находятся бермуды и юбки-шорты, но изделия из денима никогда не потеряют свою актуальность. С ними можно составить разнообразные луки, в том числе и официальные, главное, не выбирать слишком короткие модели. Светлые джинсовые шорты, топ и белая рубашка – универсальный аутфит.

3. Льняная рубашка

В летнем гардеробе вещи из натуральных тканей ценятся больше всего. Рубашка из льна будет прекрасно смотреть в комбинации с костюмными брюками, юбками, сарафанами, шортами, платьями. Необязательно носить ее только традиционным способом. Расстегнутая в виде накидки поверх топа или футболки, а также скрученная у низа, она также станет отличным дополнением к образу.

4. Джинсы

Джинсовые брюки подходят ко всему. Это будет прекрасным подспорьем при составлении комплектов. Футболка, рубашка, свитер, толстовка, топ, блуза и многие другие вещи просто идеальны для сочетания с джинсами. Кроме того, количество доступных стилей означает, что каждый может найти лучшее решение для себя.

5. Светлый блейзер

С блейзером можно составить как вечерний лук, так и спортивный. Свободная модель черного цвета считается классикой. Однако летом можно отойти от "стандартных" вещей и обратить внимание на что-то более свежее. Белый или бежевый блейзер, столь же универсальный и неподвластный времени, как и черный. Это идеальная модель для летних платьев, шорт, джинсов и юбок.

6. Атласная юбка

Атласная юбка-комбинация – восхитительный освежающий элемент летнего аутфита. Она придаст образу женственности и грациозности. Но с данной моделью тяжелее составить базовый лук. Ведь кроссовки и кеды не будут сочетаться со струящимся материалом. Если вы хотите поразить окружающих романтичностью, эта модель юбки – для вас.

7. Костюмные брюки

Чтобы создать элегантную летнюю униформу, приобретите костюмные брюки. Оставьте черный цвет на осень, выбрав для жары белую, серую, бежевую, желтую или оранжевую палитру. Такой вариант будет смотреться мега стильно с корсетными топами и базовыми футболками. Также для верха отлично подходит жилет или рубашка.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, ажурные вещи, пастельные тона в одежде и платья в бельевом стиле будут самыми горячими трендами лета 2023 года. Кроме того, на пике популярности джинсы с заниженной посадкой и "гладиаторы". Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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