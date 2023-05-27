Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

С уверенностью можно сказать, что среди трендов летнего сезона 2023 каждая найдет для себя что-то подходящее. Девиз сезона – комфорт и креативность. Потому на вершине модного олимпа расположились босоножки-гладиаторы, джинсовые аксессуары, ажур.

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OBOZREVATEL ознакомит вас с главными тенденциями лета, чтобы вы могли понимать, за какими изделиями отправляться в магазин. Добавьте их в свой список (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Пастельные тона

Как не удивительно, но для курортного сезона 2023 лучше выбирать не яркие и неоновые цвета, а пастельную палитру. Тенденции на ближайшие месяцы включают в себя различные спокойные оттенки – мятные, пудрово-розовые, нежно-голубые, приглушенно-лимонные, сиреневые.

2. Ажур

Если вы думали, что ажурная одежда уже устарела, женская мода лета 2023 докажет обратное. В этом сезоне ручная работа становится главным героем стилизации, предназначенной не только для праздников. Вам точно следует пополнить гардероб ажурной юбкой, платьем в стиле бохо и легкими свитерами для прохладных дней.

3. Деним

Джинсовые корсеты, сумки, аксессуары, сарафаны, платья – хит сезона. И хоть в качественном дениме будет жарковато, но вы соберете все восхищенные взгляды. Надевайте на особый случай или же только после захода солнца.

4. Платья в бельевом стиле

Варианты платьев, которые похожие на ночные сорочки, очень женственны и чувственны, а также отлично смотрятся в вечерних аутфитах. Их можно дополнять пиджаками оверсайз, вязанными кардиганами или рубашками. На пике популярности находятся и полупрозрачные платья-комбинации.

5. "Гладиаторы"

Женские босоножки "гладиаторы" оживят даже самый скучный образ. Эта новая тенденция уже становится популярной. Модели на плоской подошве отлично подойдут на каждый день, а туфли-гладиаторы на высоком каблуке украсят вечерний образ.

6. Брюки с заниженной талией

Мода 2000-х вернулась к нам в виде джинсов с заниженной талией. Стоит сказать, что одним леди данный тренд нравится, другие – старательно его избегают. Ведь данная модель не скроет ваши проблемные места, как момы.

Недавно OBOZREVATEL информировал, какие летние головные уборы вызовут насмешки в 2023 году. Если косынки были актуальными в зимний сезон, то легкие варианты исчезли из списков трендов. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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