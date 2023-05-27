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Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

Виктория Ряполова
Мода
2 минуты
321
Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

С уверенностью можно сказать, что среди трендов летнего сезона 2023 каждая найдет для себя что-то подходящее. Девиз сезона – комфорт и креативность. Потому на вершине модного олимпа расположились босоножки-гладиаторы, джинсовые аксессуары, ажур.

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OBOZREVATEL ознакомит вас с главными тенденциями лета, чтобы вы могли понимать, за какими изделиями отправляться в магазин. Добавьте их в свой список (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Пастельные тона

Как не удивительно, но для курортного сезона 2023 лучше выбирать не яркие и неоновые цвета, а пастельную палитру. Тенденции на ближайшие месяцы включают в себя различные спокойные оттенки – мятные, пудрово-розовые, нежно-голубые, приглушенно-лимонные, сиреневые.

Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

2. Ажур

Если вы думали, что ажурная одежда уже устарела, женская мода лета 2023 докажет обратное. В этом сезоне ручная работа становится главным героем стилизации, предназначенной не только для праздников. Вам точно следует пополнить гардероб ажурной юбкой, платьем в стиле бохо и легкими свитерами для прохладных дней.

Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

3. Деним

Джинсовые корсеты, сумки, аксессуары, сарафаны, платья – хит сезона. И хоть в качественном дениме будет жарковато, но вы соберете все восхищенные взгляды. Надевайте на особый случай или же только после захода солнца.

Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

4. Платья в бельевом стиле

Варианты платьев, которые похожие на ночные сорочки, очень женственны и чувственны, а также отлично смотрятся в вечерних аутфитах. Их можно дополнять пиджаками оверсайз, вязанными кардиганами или рубашками. На пике популярности находятся и полупрозрачные платья-комбинации.

Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

5. "Гладиаторы"

Женские босоножки "гладиаторы" оживят даже самый скучный образ. Эта новая тенденция уже становится популярной. Модели на плоской подошве отлично подойдут на каждый день, а туфли-гладиаторы на высоком каблуке украсят вечерний образ.

Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

6. Брюки с заниженной талией

Мода 2000-х вернулась к нам в виде джинсов с заниженной талией. Стоит сказать, что одним леди данный тренд нравится, другие – старательно его избегают. Ведь данная модель не скроет ваши проблемные места, как момы.

Пастельные тона и ажур: топ-6 самых горячих трендов лета, о которых должны знать все модницы. Фото

Недавно OBOZREVATEL информировал, какие летние головные уборы вызовут насмешки в 2023 году. Если косынки были актуальными в зимний сезон, то легкие варианты исчезли из списков трендов. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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