Признаки того, что вещи больше не в тренде и их нужно выкинуть: Андре Тан назвал топ-5

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что первыми признаками плохих вещей являются слишком тонкая ткань, излишний декор и неудачная длина изделия. Кроме того, испортить образ может посадка.

Эксперт рекомендует тренировать насмотренность, обращать внимание на детали и развивать вкус. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Когда вещи сидят на вас в обтяжку, это не украшает. Важно, чтобы между телом и одеждой было пространство хотя бы в 1-2 см. Это придаст образу легкости. Как минимум, сочетайте прилегающий силуэт с оверсайзом.

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Мода циклична и возвращается как в одежде, так и обуви. Но это не значит, что пора делать забег на бабушкину антресоль. У современных вещей в винтажном стиле крой совершенно другой.

Слишком тонкая ткань – будь-то хлопок или трикотаж – способна испортить любую фигуру, подчеркнуть неровности кожи и белье. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству вещей.

Стразы, пайетки, аппликации, бусины и другой декор сразу выдают год, в котором вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. По словам Тана, чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь.

Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти – признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать до длины выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременность кроя – более актуальными станут варианты длины миди или макси.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан поделился с модницами новинкой этого сезона – платьем, в котором можно ходить как на работу, так и свидание. Наряд сделан из 100-процентного хлопка и имеет необычный принт "бубочки".