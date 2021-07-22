Андре Тан показал самое модное универсальное платье лета 2021. Фото

Популярный украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами новинкой этого сезона – платьем, в котором можно ходить как на работу, так и свидание. Наряд сделан из 100-процентного хлопка и имеет необычный принт "бубочки".

Об этом стилист рассказал на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Также стильное платье имеет небольшие пуговицы, которые еще больше украшают зону декольте и контролируют ее глубину.

Кроме пуговиц, обтянутых тканью, модель имеет яркие расцветки и любые размеры.

"Всегда для заманушки надо расстегивать две-три пуговицы и будет вам счастье", – отметил Тан.

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Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Родился 26 октября 1982 года в Украине. В детском возрасте проживал в городе Барвенково по улице Краснозаводская. В 11 лет начал посещать курсы кройки и шитья.

Был женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.

Также Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский дизайнер Андре Тан показал модницам самые стильные льняные вещи лета 2021. По его словам, лен – идеальный материал для летнего гардероба, так как он натуральный, дышащий и экологически чистый.