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Правило линий и контраст: три модных трюка, которые позволят выглядеть стройнее летом. Фото

Анна Кравчук
Мода
2 минуты
1,3 т.
Правило линий и контраст: три модных трюка, которые позволят выглядеть стройнее летом. Фото

Здоровое питание и регулярная физическая активность – единственные правильные ключики к тому, чтобы выглядеть стройными и спортивными. Однако порой можно позволить себе усилить желаемый эффект правильно подобранной одеждой. Есть множество модных трюков, которые помогают визуально вытянуть силуэт и прибавить себе таким образом уверенности. 

Видео дня

Достичь нужных результатов можно и в летних образах, несмотря на то, что они предусматривают довольно много открытых участков тела, а потому появляется больше рисков выдать свои "неидеальности". Но чтобы их скрыть, не обязательно мучить себя в жару закрытой темной одеждой. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с некоторыми модными лайфхаками, которые пригодятся на ближайший сезон. 

Правило линий 

Правило линий и контраст: три модных трюка, которые позволят выглядеть стройнее летом. Фото

Различные вещи могут "рисовать" нужные нам линии, которые подчеркивают достоинства и скрывают мелкие недостатки. Безусловно, лучше всего силуэт вытягивают вертикальные принты на одежде, но речь идет не только об узорах. Так, например, вы можете образовывать горизонтальные линии низом жакета или рубашки в тех местах, на которых нужно сделать акцент или, наоборот, скрыть. То есть укороченный пиджак может подчеркнуть узкую талию, а длинный – прикрыть пышные бедра: здесь важно, чтобы изделие заканчивалось там, где бедра начинают сужаться. Рукава, длину юбок, платьев, кюлотов подбираем по тому же принципу – не режем там, где широко. Создать вертикальные полосы можно также за счет распахнутых полов жакета или рубашки. А "нарисовать" диагонали можно ремнем сумочки через плечо или одежды на запах. Ещё одним отличным вариантом выстраивания вертикали является монохромный образ или, как его еще называют, total look. 

Контраст

Правило линий и контраст: три модных трюка, которые позволят выглядеть стройнее летом. Фото

Чтобы визуально скрыть лишние килограммы и добавить образу утонченности, необходимо выделить цветом достоинства, а нюансы скрыть за приглушенными тонами. В случае, если у вас широкие бедра, то на низ лучше надеть темные брюки, джинсы или юбку, а вот верхнюю часть можно украсить светлой блузой или классической белой футболкой. Когда же имеем дело со слишком пышной грудью, то балансируем ее с помощью светлой и выразительной нижней одежды. Присмотритесь к черно-белым, черно-красным или бело-синим комбинациям.

Утягивающее белье 

Правило линий и контраст: три модных трюка, которые позволят выглядеть стройнее летом. Фото

Несменный помощник для тех, кто хочет скрывать неровности своей фигуры, на все времена года. Лето – не исключение. Правильно подобранные комплекты для корректировки форм спрячут все ненужные выпуклости и будут держать тело в тонусе. Если зимой отличным вариантом считаются утягивающие комбинезоны с велосипедками, то на более жаркий период присмотритесь к бесшовным трусикам и майкам. 

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о моделях летней обуви, которые визуально удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. Для этого не обязательно жертвовать своим комфортом и носить высокие каблуки. Подробности – в нашем материале

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