Правило линий и контраст: три модных трюка, которые позволят выглядеть стройнее летом. Фото

Здоровое питание и регулярная физическая активность – единственные правильные ключики к тому, чтобы выглядеть стройными и спортивными. Однако порой можно позволить себе усилить желаемый эффект правильно подобранной одеждой. Есть множество модных трюков, которые помогают визуально вытянуть силуэт и прибавить себе таким образом уверенности.

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Достичь нужных результатов можно и в летних образах, несмотря на то, что они предусматривают довольно много открытых участков тела, а потому появляется больше рисков выдать свои "неидеальности". Но чтобы их скрыть, не обязательно мучить себя в жару закрытой темной одеждой. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с некоторыми модными лайфхаками, которые пригодятся на ближайший сезон.

Правило линий

Различные вещи могут "рисовать" нужные нам линии, которые подчеркивают достоинства и скрывают мелкие недостатки. Безусловно, лучше всего силуэт вытягивают вертикальные принты на одежде, но речь идет не только об узорах. Так, например, вы можете образовывать горизонтальные линии низом жакета или рубашки в тех местах, на которых нужно сделать акцент или, наоборот, скрыть. То есть укороченный пиджак может подчеркнуть узкую талию, а длинный – прикрыть пышные бедра: здесь важно, чтобы изделие заканчивалось там, где бедра начинают сужаться. Рукава, длину юбок, платьев, кюлотов подбираем по тому же принципу – не режем там, где широко. Создать вертикальные полосы можно также за счет распахнутых полов жакета или рубашки. А "нарисовать" диагонали можно ремнем сумочки через плечо или одежды на запах. Ещё одним отличным вариантом выстраивания вертикали является монохромный образ или, как его еще называют, total look.

Контраст

Чтобы визуально скрыть лишние килограммы и добавить образу утонченности, необходимо выделить цветом достоинства, а нюансы скрыть за приглушенными тонами. В случае, если у вас широкие бедра, то на низ лучше надеть темные брюки, джинсы или юбку, а вот верхнюю часть можно украсить светлой блузой или классической белой футболкой. Когда же имеем дело со слишком пышной грудью, то балансируем ее с помощью светлой и выразительной нижней одежды. Присмотритесь к черно-белым, черно-красным или бело-синим комбинациям.

Утягивающее белье

Несменный помощник для тех, кто хочет скрывать неровности своей фигуры, на все времена года. Лето – не исключение. Правильно подобранные комплекты для корректировки форм спрячут все ненужные выпуклости и будут держать тело в тонусе. Если зимой отличным вариантом считаются утягивающие комбинезоны с велосипедками, то на более жаркий период присмотритесь к бесшовным трусикам и майкам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о моделях летней обуви, которые визуально удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. Для этого не обязательно жертвовать своим комфортом и носить высокие каблуки. Подробности – в нашем материале.

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