Названы три модели летней обуви, которые визуально удлиняют ноги: делают намного стройнее. Фото

Период босоножек и сандалий настал, а отечественные и мировые бренды предлагают такое изобилие моделей, что определиться с наиболее подходящей – та еще задача. Летняя обувь, в первую очередь, должна быть комфортной. Но при этом хочется, чтобы ноги в ней выглядели эффектно, –казались длиннее и стройнее. Казалось бы, чтобы добиться такого результата, обязательно необходим каблук, но в таком случае можно забыть о комфорте.

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На самом деле, все совсем не так. Можно подобрать трендовые модели обуви на лето, которые будут удлинять ножку, но при этом оставаться максимально удобными и носибельными. OBOZREVATEL расскажет о них.

Платформа

Сандалии или босоножки на платформе попали в список трендов еще прошлым летом, но уверенно остаются там и в этом году. В такой обуви ноги визуально кажутся длиннее за счет того, что высокая подошва приподнимает низ стопы. При этом такие модели чрезвычайно удобны.

Правильно подобранный цвет

Босоножки, шлепки и трендовые мюли могут удлинять ногу, даже если они будут на низком ходу, если правильно подобрать цвет. Идеальный вариант для тех, кто хочет добиться эффекта стройности, – обувь оттенка максимально приближенного к оттенку кожи. Также можно подбирать цвета летней обуви под нижнюю часть лука. Например, под белую юбку обувать белые босоножки, а под черные брюки – черные сандалии.

Туфли с острым носком

Это могут быть туфли как на небольшом каблуке, так и на низком ходу. Например, уже упомянутые выше трендовые мюли. Главное – острый носок, который визуально удлиняет стопу, а сами ножки делает изящными и стройными.

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