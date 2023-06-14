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Названы три модели летней обуви, которые визуально удлиняют ноги: делают намного стройнее. Фото

Анна Кравчук
Мода
2 минуты
495
Названы три модели летней обуви, которые визуально удлиняют ноги: делают намного стройнее. Фото

Период босоножек и сандалий настал, а отечественные и мировые бренды предлагают такое изобилие моделей, что определиться с наиболее подходящей – та еще задача. Летняя обувь, в первую очередь, должна быть комфортной. Но при этом хочется, чтобы ноги в ней выглядели эффектно, –казались длиннее и стройнее. Казалось бы, чтобы добиться такого результата, обязательно необходим каблук, но в таком случае можно забыть о комфорте. 

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На самом деле, все совсем не так. Можно подобрать трендовые модели обуви на лето, которые будут удлинять ножку, но при этом оставаться максимально удобными и носибельными. OBOZREVATEL расскажет о них. 

Платформа

Названы три модели летней обуви, которые визуально удлиняют ноги: делают намного стройнее. Фото

Сандалии или босоножки на платформе попали в список трендов еще прошлым летом, но уверенно остаются там и в этом году. В такой обуви ноги визуально кажутся длиннее за счет того, что высокая подошва приподнимает низ стопы. При этом такие модели чрезвычайно удобны. 

Правильно подобранный цвет

Названы три модели летней обуви, которые визуально удлиняют ноги: делают намного стройнее. Фото

Босоножки, шлепки и трендовые мюли могут удлинять ногу, даже если они будут на низком ходу, если правильно подобрать цвет. Идеальный вариант для тех, кто хочет добиться эффекта стройности, – обувь оттенка максимально приближенного к оттенку кожи. Также можно подбирать цвета летней обуви под нижнюю часть лука. Например, под белую юбку обувать белые босоножки, а под черные брюки – черные сандалии. 

Туфли с острым носком 

Названы три модели летней обуви, которые визуально удлиняют ноги: делают намного стройнее. Фото

Это могут быть туфли как на небольшом каблуке, так и на низком ходу. Например, уже упомянутые выше трендовые мюли. Главное – острый носок, который визуально удлиняет стопу, а сами ножки делает изящными и стройными. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что льняные штаны стали очень популярными в этом сезоне. Они тактильно приятны, не вызывают раздражения кожи, экологически безопасны и простые в стилизации, поэтому считаются идеальным вариантом на лето. Чтобы узнать, с чем их сочетать – переходите по ссылке

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