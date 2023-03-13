Пошло и скучно: кто из знаменитостей подобрал худшие платья на ''Оскар''

Прошедшая церемония награждения кинодеятелей "Оскар" была богата роскошными и элегантными образами, но не все звезды смогли подобрать уместные наряды. Некоторые из них вышли на бежевый ковер, которым в этом году заменили красную дорожку, в откровенно вульгарных или слишком скучных платьях, обезобразивших их фигуру.

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OBOZREVATEL решил показать, какие наряды в этом году можно назвать самыми неудачными (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Британская актриса Флоренс Пью пришла на "Оскар" в платье от именитого модного дома Valentino, однако выбранный силуэт отнюдь не подчеркивал ее фигуру. Мешковатый шлейф и массивные дутые рукава в сочетании с крошечным декольте и мини-платьем акцентировали внимание на пышных бедрах звезды.

Американская кинозвезда Руни Мара в платье от Alexander McQueen выглядела застенчиво и скучно. Наряд не подчеркнул ее сексуальные изгибы и закрыл талию. Ситуацию усугубила простая прическа актрисы.

Актриса Лесли Патерсон выбрала пестрое платье, в котором соединены желтый, розовый и красный оттенки. Яркий наряд неудачного кроя выглядел так, будто его достали из коллекций 2000-х годов.

Модель Эмили Ратаковски вышла в свет в пошлом платье, которое даже не прикрыло ее соски. Через прозрачную ткань выглядывало белье звезды.

Певица Леди Гага в платье от Versace продемонстрировала всем гостям "Оскара" свои ягодицы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на "Оскаре" случился курьез, связанный с Леди Гагой. Фотограф, пытавшийся сфотографировать ее с интереснейшего ракурса, упал прямо на ковровой дорожке.

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