Подчеркнут все недостатки! Четыре оттенка в одежде, которые не идут брюнеткам. Фото

Для создания выигрышного образа недостаточно просто разбираться в трендах. Необходимо учитывать множество нюансов, среди которых и цвет волос. Так, например, каждая брюнетка, независимо от ее типажа, будет ослепительно выглядеть в розовом аутфите.

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Однако есть перечень цветов, которые темноволосым красавицам категорически нельзя надевать. Именно о них расскажем в материале OBOZREVATEL.

Светло-серый

Светло-серый считается размытым оттенком. Ему не удастся затмить яркость брюнеток, однако и подчеркнуть все эффектные их стороны он не сможет. Этот тусклый цвет добавит образу унылости и мрачности. А кому это нужно, если можно оставаться яркой и смелой?

Бледно-желтый

Выбирая бледно-желтые наряды брюнетки рискуют подчеркнуть все "неидеальности" на лице. Особенно это касается обладательниц теплых каштановых локонов с медовым подтоном. Этот цвет придаст коже также нездорового желтого оттенка, а еще сделает акцент на покраснениях и тонкости кожи, если вам 40+.

Молочный

Исключить из гардероба вещи молочного оттенка рекомендуется не всем брюнеткам, а лишь тем, у которых бледный оттенок кожи. Дело в том, что молочный сделает ваш облик еще более бледным. Вы сольетесь с молочной одеждой, а на фоне контраста с насыщенными теплыми волосами будете выглядеть болезненно. А вот смуглым барышням молочный оттенок очень даже идет.

Серо-коричневый

Старайтесь избегать подобных грязных оттенков, которые отражаются на лице в виде тусклости и безжизненности. Зачастую брюнетки обладают очень ярко выраженными чертами лица, однако серо-коричневый делает их серыми и размытыми. В качестве альтернативы присмотритесь к трендовому шоколадному оттенку или насыщенному карамельному. С ними образ будет благородным и вместе с тем соблазнительным.

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