Эти три принта в одежде состарят вмиг: о них нужно забыть, если хотите выглядеть моложе. Фото

С помощью правильно подобранного принта на одежде можно достичь впечатляющих результатов: вытянуть силуэт, спрятать лишние килограммы, удлинить ноги и много другое. Однако есть расцветка, которая работает с точностью наоборот: добавляет нежелательные сантиметры в объеме и старит на несколько лет.

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Необходимо учитывать немало факторов, в частности размер изображений – чем они меньше, тем лучше. Отдавать предпочтение стоит абстрактным и геометрическим рисункам, а вот какие пора давно исключить из гардероба – узнайте в материале OBOZREVATEL.

Крупные цветы

Многим красавицам кажется, что подобный принт придает их образу женственности и романтичности. Однако это вовсе не так. Крупные цветы выглядят старомодно и громоздко. Такой узор прибавит визуально не только года, но и пару-тройку килограммов. Если хотите этого избежать, то присмотритесь к принтам с мелкими изображениями, а также следите, чтобы между цветами было фоновое пространство. Так образ будет смотреться куда легче.

Черно-белый горох

Крупный горох на вашей одежде сделает крупнее и ваш силуэт – нежелательный объем в области живота и бедер гарантирован. Кроме того, если узор в черно-белых тонах, то вы рискуете подчеркнуть все возрастные изменения на лице: морщины, тусклость кожи, синяки под глазами, просвечивающиеся вены и другие неровности. С контрастными вещами дамам 40+ стоит быть крайне аккуратными. Поэтому, если вы фанатка горохового принта, отдавайте предпочтение мелкому узору, а также светлым нежным цветам, которые будут придавать вашему виду сияния и молодости.

Этнические мотивы

Украинские этнические мотивы сейчас стали как никогда популярны. И это прекрасно! Вышивка на одежде смотрится однозначно трендово и аутентично. Однако мы поговорим о других принтах с этническими мотивами. Например, пейсли, который больше известен под названиями "турецкий огурец" или "слезы Аллаха". Выглядит этот узор нестильно, а к тому же старит красавиц, которые его носит. Часто девушки выбирают шарфы, платки и косынки с таким принтом, однако лучше отдать предпочтение однотонным аксессуарам.

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