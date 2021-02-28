Почему девушки подворачивали чулки в 1920-х: в сети всплыли редкие фото

В 1920-х годах в женской моде появился странный тренд – приспущенные чулки. Кто-то считал это безнравственным и вызывающим, а кто-то видел в этом борьбу со сложившимися в обществе жесткими стереотипами, касавшимися манеры одеваться.

Так, женские ноги сто лет назад были настоящим фетишем, пишет Travel Ask. И хотя женская одежда к тому времени стала более короткой, удобной и свободной, чулки оставались неизменным предметом женского гардероба.

Колготок и брюк девушки тогда не носили, а оголенные ноги считались признаком вульгарной женщины. В 1920-х годах представительницы прекрасного пола были вынуждены носить высокие чулки, которые крепились к корсетному поясу на бедрах.

Причем обязательными они были и в жару, и в холод, что доставляло их владелицам немало неудобств. Поэтому некоторые из девушек в знак протеста спускали чулки на бедра, а иногда и ниже, обнажая часть ног.

В особенности этот тренд был популярным среди молодых девушек в теплое время года. Чулки подворачивали даже на пляже, надевая их вместе с купальными костюмами.

Чулки могли быть разных цветов, с разными рисунками, которые иногда вышивались вручную; больше всего модницы любили носить чулки в тон платью. Однако самыми популярными были традиционные пастельные.

Таким образом приспущенные чулки стали символом свободы и протеста против ношения повязок, корсетов, поясов и прочих неудобных вещей. При этом они были не единственным скандальным предметом женского гардероба. Так, в частности, в середине 20-го века за появление в бикини на пляже девушку могли оштрафовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли газетную заметку времен СССР о распущенной молодежи. Под критику попало поведение влюбленных, которое те демонстрировали в общественных местах.