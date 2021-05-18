Плетеные и геометрические сумки будут в тренде летом 2021. Фото

Летом 2021 на пике популярности будут геометрические, стеганые и всеми любимые плетеные сумки. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.

Такой аксессуар не только дополнит ваш образ, но и сделает его ярким и точно привлечет внимание окружающих. Подробней о модных сумках этого сезона – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Геометрические модели

Вариантов подобных сумок очень много: прямоугольные, квадратные, круглые, трапециевидные и другие. Вы можете смело экспериментировать с формами аксессуара, который украсит ваш лук и сделает его необычным.

Сумки багеты

Удобная сумка-багет снова вернулась в моду. Эту модель можно носить как в руке, так и на плече. Многие дизайнеры этим летом уже выпустили несколько вариантов аксессуара, который точно сразит всех наповал.

Стеганые сумки

Эта модель на длинной цепочке также будет в тренде лета 2021. Женственная сумка с квадратиками или ромбиками дополнит любой образ и привлечет внимание окружающих.

Сумка-оверсайз

Эта модель должна быть у каждой модницы, так как она практична, универсальна и удобная. Вариантов сумок-оверсайз много, их главный плюс – все необходимые вещи точно поместятся, но при этом аксессуар выглядит очень стильно.

Плетеная сумка

Популярные дизайнеры продолжают выпускать трендовые плетеные сумки. Вариантов множество: соломенные, ажурные, вязаные и другие. Такой необычный, но модный аксессуар станет одним из главных элементов в вашем луке.

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