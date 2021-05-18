Плетеные и геометрические сумки будут в тренде летом 2021. Фото
Летом 2021 на пике популярности будут геометрические, стеганые и всеми любимые плетеные сумки. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.
Такой аксессуар не только дополнит ваш образ, но и сделает его ярким и точно привлечет внимание окружающих. Подробней о модных сумках этого сезона – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Геометрические модели
Вариантов подобных сумок очень много: прямоугольные, квадратные, круглые, трапециевидные и другие. Вы можете смело экспериментировать с формами аксессуара, который украсит ваш лук и сделает его необычным.
- Сумки багеты
Удобная сумка-багет снова вернулась в моду. Эту модель можно носить как в руке, так и на плече. Многие дизайнеры этим летом уже выпустили несколько вариантов аксессуара, который точно сразит всех наповал.
- Стеганые сумки
Эта модель на длинной цепочке также будет в тренде лета 2021. Женственная сумка с квадратиками или ромбиками дополнит любой образ и привлечет внимание окружающих.
- Сумка-оверсайз
Эта модель должна быть у каждой модницы, так как она практична, универсальна и удобная. Вариантов сумок-оверсайз много, их главный плюс – все необходимые вещи точно поместятся, но при этом аксессуар выглядит очень стильно.
- Плетеная сумка
Популярные дизайнеры продолжают выпускать трендовые плетеные сумки. Вариантов множество: соломенные, ажурные, вязаные и другие. Такой необычный, но модный аксессуар станет одним из главных элементов в вашем луке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее модные эксперты рассекретили, что для дождливой погоды отлично подойдут кроссовки с высокими носками или неоновые резиновые галоши Bottega Veneta, стильные тренчи, куртки-бомберы и плащи.
Также в рамках проекта Be In Vogue редакция издания Vogue продолжает рассказывать о главных модных тенденциях весенне-летнего сезона 2021. Так, платье с цветочным принтом станет лучшим украшением гардероба, сделав образ женственным и легким.