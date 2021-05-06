Платья в пастушьем стиле: 5 трендовых вариантов на весну-лето 2021

Платья в пасторальном стиле, которые по-другому называют "пастушьими" – один из главных трендов сезона весна-лето 2021. Главной отличительной чертой таких нарядов являются струящиеся и воздушные натуральные ткани, простые линии и силуэты, полевые узоры, открытые плечи и объемные рукава.

Дизайнеры представили разные модели, олицетворяющие деревенскую эстетику – от легких сарафанов из хлопка до романтичных цветочных платьев. Об этом пишет издание Vogue.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Так, Erdem продемонстрировали воздушное белое платье с рукавами-фонариками и флористическими паттернами в стиле Марии-Антуанетты, Veronica Beard предложили сельской образ, состоящий из легкого весеннего платья и соломенной шляпы. Также Chloe представили slip-dress из полупрозрачного шелка с цветочными узорами.

К слову, топ-модель Кендалл Дженнер уже вовсю демонстрирует платье с полевыми цветами среди зеленой травы в Калифорнии. Эксперты советуют дополнять образ плетенными сандалиями или босоножками на каблуке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты.