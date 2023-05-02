Платья с принтами будут на пике моды в 2023 году: пять лучших образов, которые вызовут восторг. Фото

Платье – незаменимый атрибут образа в жаркую погоду, который есть в гардеробе каждой модницы. Можно с уверенностью сказать, что весенние и летние модели отличаются от других платьев именно принтом.

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В этом году стоит обратить внимание на пять интересных узоров, которые будут на пике популярности. OBOZREVATEL решил показать, какие образы будут выглядеть стильно и женственно (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Цветочный принт

Вечная классика – платья с цветами и другой растительностью. Изображение роз, тюльпанов, сирени и схематический узор цветов придаст образу романтичности. Однако следует отдать предпочтение мелкому принту, а не одному цельному рисунку, например, ромашки.

Горошек

Ретро-фасоны снова в моде, а вместе с ними на полки магазинов и подиумы вернулись платья и юбки в горошек. Сочетание контрасных цветов придаст образу красок, но не сделает его пестрым.

Вертикальные полоски

Когда речь идет о морском или пляжном образе, в воображении возникают ассоциации с вертикальной полоской. Хотя в такой одежде, казалось бы, нет ничего сочного и яркого, именно платья в вертикальную полоску ассоциируются с летним отдыхом. К тому же, такой узор визуально делает фигуру более стройной.

Анималистический принт

Анималистический принт никогда не выходит из моды, изменяются только его вариации. Если когда-то в моде был леопардовый узор, сейчас лучше предпочесть более спокойные модели – с имитацией зебры, змеи и т.д.

Абстрактный принт

Узор на одежде не обязательно должен содержать смысл или быть на что-то похожим. Иногда и непонятные фигуры, пятна и линии на платье могут выглядеть стильно, если их цвета удачно перекликаются.

Ранее OBOZREVATEL писал, с чем комбинировать тренд 90-х – поло. Подробнее о стильных образах – читайте в материале.

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