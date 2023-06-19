Платье и сумочка – летний дуэт, которому нет равных: пять лучших комбинаций для модниц. Фото
Легкое платье – незаменимый элемент летнего гардероба каждой леди, который не только выглядит романтично, но и практичный в носке. Такой простой и одновременно женственный образ не требует много деталей. Его может дополнить всего одна сумка.
Комбинация летнего платья с уместным аксессуаром позволит эффектно смотреться в любой ситуации. Редакторы сайта Glamour рассказали о 5 непревзойденных сочетаниях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Платье с кружевом и лаконичная сумка
Нежная модель с кружевом будет стильно смотреться с небольшой дамской сумкой без лишнего декора. Изысканная комбинация убережет от жары и будет роскошно выглядеть как во время романтического свидания, так и на прогулке по городу.
Платье с цветами и плетеная сумка
Еще один летний вариант – плетеный аксессуар и платье с цветочным принтом. Он будет идеально выглядеть во время морского путешествия или отдыха на пляже. Вместительный аксессуар поможет прихватить с собой самые важные вещи, а романтический наряд придаст нежности каждой даме.
Мини-платье и сумка-багет
Почти у каждой модницы в гардеробе уже есть трендовая сумка-багет, которая не мешает во время прогулки, но вмещает в себя самое необходимое. С ней будет стильно смотреться мини-платье, которое подчеркнет фигуру и будет гармонично смотреться с небольшим аксессуаром.
Белое платье и кросс-боди
В моде остаются сумки на длинных ремешках или с цепочкой, опрокинутыми через плечо. Такой практичный и комфортный вариант можно совместить с белым платьем свободного кроя, которое поможет уберечься от жары.
Платье с открытой спиной и сумка-полумесяц
Дорого и элегантно летом во время вечерних мероприятий будет смотреться базовое платье с открытой спиной. Она сочетает в себе комфорт, изящество и сдержанность за счет закрытого переда. Такую модель не стоит портить сумками кросс-боди или на плечо. Лучше всего с ней будет смотреться маленький аксессуар в форме полумесяца, который держат в руке.
Ранее OBOZREVATEL писал о 5 идеях для лета 2023 года, с чем носить льняные штаны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!