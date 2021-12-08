Перчатки – новый тренд 2021-2022: как дополнить любой образ стильным аксессуаром. Фото

Голливудские звезды, именитые дизайнеры и обладательницы титула "Икона стиля" диктуют нам новые тренды, одним из которых в 2021-2022 годах стал стильный аксессуар – вечерние перчатки. Этот непривычный для многих элемент гардероба сделает яркий акцент в образе каждой модницы.

Актуальные "оперные" перчатки обещают стать главным женским аксессуаром в грядущую новогоднюю ночь. Модный журнал Vogue пишет, что они останутся в наших гардеробах еще минимум на один сезон (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стремительно ворвался этот вид одежды на церемонию вручения премии Fashion Awards. Актриса Деми Мур, модельер Алекса Чанг, "светская львица" Крис Дженнер и многие другие знаменитости появились на "красной дорожке" в атласных, кожаных, кружевных перчатках разной длины и цветов. Очевидно, мы возвращаемся к "старому гламуру".

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Известные модные бренды на крайних презентациях своих коллекций подтвердили, что перчатки – это актуально и стильно. Гладкие яркие аксессуары на руках можно увидеть у моделей на показах Balenciaga, Gucci и Saint Laurent. По подиуму прошлись манекенщицы в "спокойных" перчатках пастельных цветов, в ярких малиновых и глубоких синих, а также с дополнительными украшениями в виде камней и золотыми драгоценностями.

Если вы еще не придумали, как выглядеть в новогоднюю ночь, то смело вдохновляйтесь представленными выше образами. Перчатки идеально дополнят платья любого фасона, впишутся в наряд "топ+брюки", гармонично будут смотреться с oversize-жакетом.

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