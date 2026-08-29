От женственности к силе: ANDRE TAN и ОО 'Землячки' поддерживают женщин в Силах обороны Украины

Сегодня украинская женщина выполняет множество ролей. Она строит карьеру, создает собственное дело, воспитывает детей, занимается творчеством, развивается и продолжает жить, несмотря на войну. А тысячи украинок сегодня ещё и защищают страну в составе Сил обороны Украины.

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Именно об этой многогранности женской силы говорят ANDRE TAN и ОО "Землячки" в совместной инициативе UKRAINIAN CODE — лимитированной коллекции футболок, созданной в поддержку украинских военнослужащих-женщин.

Для Андре Тана поддержка украинских защитников — не новая тема. С самого начала полномасштабного вторжения дизайнер присоединился к помощи украинской армии: бренд ANDRE TAN шил необходимую одежду и амуницию для военных и подразделений территориальной обороны. Сегодня эта поддержка продолжается уже в другом формате — через моду, которая помогает привлекать внимание к женщинам в Силах обороны и вносить вклад в их поддержку.

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В коллекцию UKRAINIAN CODE вошли две базовые футболки — черная и белая. Обе модели объединяет графический элемент, вдохновленный украинской культурой и традициями и переосмысленный в современном модном контексте.

Для ANDRE TAN эта коллаборация также стала продолжением многолетней работы с темой женственности через моду. Однако на этот раз в центре внимания — не конкретный образ женщины, а её внутренняя сила, способность адаптироваться к обстоятельствам, оставаться собой и защищать то, что для неё важно.

"Уже более 25 лет в моде я видел очень много разных проявлений женственности. Но сегодня украинские женщины демонстрируют нам совершенно новое понимание силы. Украинская женщина может быть нежной и в то же время невероятно сильной. Она может создавать бизнес, строить карьеру, воспитывать детей — и в какой-то момент надеть военную форму и встать на защиту своей страны. Мне хотелось, чтобы UKRAINIAN CODE был именно об этой силе. Не об одном образе украинской женщины, а о возможности быть разной и оставаться собой", — говорит Андре Тан.

В дизайне коллекции нет излишнего количества символов или явной патриотической атрибутики. Лаконичный графический элемент, отсылающий к украинскому культурному наследию, становится своеобразным кодом, который можно интегрировать в повседневный гардероб.

Футболки созданы как универсальная базовая вещь — их можно носить каждый день, сочетать с разными стилями и создавать собственные образы. В то же время за лаконичным дизайном стоит конкретная цель: каждая покупка UKRAINIAN CODE by ANDRE TAN становится вкладом в поддержку украинских военнослужащих-женщин.

"Для нас важно показать, что женщины в армии — это не отдельная категория. Это наши сестры, подруги, коллеги, дочери, партнерши. Женщины, у которых есть свои мечты, профессии и жизнь, но которые сегодня выполняют чрезвычайно важную миссию — защищают Украину. Поэтому для нас было важно создать инициативу, которая не только рассказывает о них, но и позволяет каждому присоединиться к поддержке", — отмечают в ОО "Землячки".

Особое значение эта инициатива приобретает в преддверии 29 августа — Дня памяти защитников Украины. В этот день Украина чтит память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны.

Для ANDRE TAN и ОО "Землячки" UKRAINIAN CODE — это возможность не только говорить о памяти, но и напоминать о тех, кто продолжает защищать Украину сегодня. Украинская женщина сегодня — это не один образ и не одна роль. Это женщина, которая творит, поддерживает, меняет и защищает.

UKRAINIAN CODE by ANDRE TAN x ОО "Землячки" — о женственности, которая имеет множество проявлений, и о силе, способной защитить будущее Украины.