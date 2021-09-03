От Могилевской до Брежневой: в каких нарядах пришли звезды на Ukrainian Fashion Week 2021

В Киеве стартовала 49-я неделя моды Ukrainian Fashion Week, на которую пришли известные украинские звезды. Среди них певицы, модель, хореограф и художница.

Новый сезон будет длиться до 5 сентября в "Мыстецком Арсенале", пишет VogueUA. Свои коллекции будут показывать более 40 дизайнеров.

Посмотреть первые показы пришли певицы Наталья Могилевская, Вера Брежнева, Ольга Горбачева, жена главы Черкасской области Александра Скичко — Лиза Юрушева, хореограф Елена Шоптенко, художница Влада Ралко и другие.

Украинские селебрити тщательно готовились к новому модному сезону и подбирали для выхода в свет яркие, но при этом теплые наряды, поскольку наступила осень и резко похолодало.

Видео дня

Первый день Ukrainian Fashion Week 2021 открывал показ The Coat by Katya Silchenko. Его главной звездой стала топ-модель Алла Костромичева. Она выбрала светлый костюм и лимонную кофту под низ него. На ее плече висела небольшая сумка от Louis Vuitton.

Вера Брежнева была одета в темный лук. На ней были надеты черный пиджак и такого же цвета спортивные штаны. Образ она дополнила шерстяным свитером поверх пиджака.

Алена Шоптенко была одета в классический костюм, а в ее руках был небольшой клатч.

Наталья Могилевская надела свободное платье горчичного цвета с кожаным широким поясом на талии.

Супруга Александра Скичко – Елизавета Юрушева – была в бордовых джинсах-скини, черном пиджаке, а в руках держала сумку в тон к кофте. Образ она дополнила аксессуарами.

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