От 'чайного платья' до винтажных украшений: 5 стильных вещей, которые есть у каждой парижанки

Парижанки одеваются изысканно не для того, чтобы произвести впечатление на других. Это демонстрация любви к себе. Они не любят в одежде излишества, причудливые принты и сложные узоры. Лаконичный крой и минималистичный дизайн – вот их фавориты.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, какими вещами можно пополнить гардероб, чтобы выглядеть так же изящно и элегантно, как и француженки. С ними ваши аутфиты заиграют новыми красками.

1. Черный пиджак

Пиджак свободного кроя (маскулинный силуэт) сделает простой образ с базовой футболкой и джинсами эффектным. К тому же этот предмет гардероба отлично акцентирует на хрупкости и женственности. Если же хотите создать силуэт а-ля песочные часы, на талии затяните пиджак ремнем.

2. Шелковая блуза

Это must have парижанок. Они надевают шелковые блузы не только для походов в рестораны, но и на работу или прогулку с друзьями. Эту вещь можно стилизовать джинсами прямого кроя, кожаными брюками или миди-юбкой А-силуэта.

3. Топ в винтажном стиле

Парижанки не гонятся за трендовой одеждой. А вот винтажный стиль – их слабость. Наденьте романтическую блузу с рукавами-буфами, джинсы или юбку с запахом и остроносые балетки или лоферы. Так вы создадите очень нежный аутфит.

4. Чайное платье

Чайным называется платье из легких материалов со слегка приталенным силуэтом. Оно обязательно имеет рукава: от длинных до кокетливых рукавов-лепестков. Наденьте эту вещь с туфлями-лодочками или с балетками. Если платье без принтов – стилизуйте его платком или яркими аксессуарами.

5. Винтажные украшения

Это еще одна слабость парижанок. Они продумывают в своих аутфитах каждую деталь. Любой свой образ они завершают массивными винтажными серьгами, кольцом, браслетом или жемчужным ожерельем.

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