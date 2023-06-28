Одеться как француженка: 5 вещей, которые помогут создать образ в духе парижского шика

Парижанки никогда не гонятся за трендами. В приоритете – создание простого и удобного образа. Для этого они вдохновляются иконами стиля 50-х и современности, и умело комбинируют винтажные наряды с casual.

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Есть вещи, без которых не обходится ни одна streetstyle-звезда из Франции. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL. Возможно, эта небольшая шпаргалка поможет и вам "освежить" аутфиты.

1. Плетеная сумка

Едва ли не каждая француженка в своем модном арсенале имеет плетеную сумку. Иногда даже целую коллекцию из моделей разных размеров и форм: прямоугольную, круглую, трапециевидную или корзинку.

2. Светлая блуза из легких материалов

Еще такие модели называют фантазийными. Их ключевые характеристики: с воланами, рюшами, рукавами-буфами или большими воротничками. Блузы из невесомых тканей и без пестрых узоров сделают любой ваш образ загадочным.

3. Пиджак в клетку

Это – вечная классика. Пиджак в мелкую неяркую клеточку имеет ретро-вайб, который обожают француженки. Не менее благородно будут выглядеть модели из твида прямого кроя. То есть в духе Коко Шанель.

4. Прямые джинсы

В этом году в трендах штаны клеш с низкой посадкой. Но, как мы уже писали, француженки игнорируют модные тенденции. Они создают их сами: прямые джинсы прекрасно вписывают в любые аутфиты.

5. Платье на запах

Эта модель визуально делает талию тоньше, а ноги – стройнее. Но француженки обращают внимание и на детали. Они выбирают наряды с небольшими воланами или отложными воротниками. Их фавориты среди принтов – цветочный (флористический) и мелкий горох (polka dot).

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