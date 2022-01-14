Обратный балаяж: как выглядит самое модное окрашивание зимы-2022

Дарья Дурова
Мода
3 минуты
1,3 т.
Реверсный балаяж

В 2022 году в тренде многогранные, живые и "объемные" оттенки волос. Такого эффекта можно достичь с помощью необычной техники осветления под названием реверс-балаяж (или обратный балаяж).

Суть этого метода не в выбеливании отдельных прядей на темной массе, а в создании рисунка на светлых (или предварительно осветленных) волосах краской, которая на несколько оттенков темнее. OBOZREVATELсобрал главные факты об обратном балаяже, а также фото идей для вашего модного окрашивания (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Реверс-балаяж
Видео дня
Волосы до и после окрашивания
Окрашивание волос, которые были высветлены ранее

Мастера по окрашиванию отмечают, что реверс-балаяж создает благородный многослойный рисунок и подходит практически под любой вид стрижки. Особенно удачно он будет смотреться на средних или длинных волосах.

Обратный балаяж на прическе средней длины

С помощью обратного балаяжа можно немного осветлить волосы, оставив основную массу темной, или же создать дорогой блонд. Для такого окрашивания подходят в том числе русые и светлые волосы.

"Обратный балаяж – это техника, при которой вы добавляете глубину слишком мелированным, выгоревшим, выцветшим либо светлым волосам, чтобы создать эффект балаяжа. Она обеспечивает натуральный и неприхотливый вид", – цитирует "Караван" парикмахера-колориста Дениза Сюзанна.

Темный вариант обратного балаяжа
Светлый вариант обратного балаяжа

Кроме того, подобное окрашивание будет удобным, если подобрать оттенки краски под природный цвет волос. Тогда корни будут отрастать незаметно, что сократит количество необходимых визитов в салон.

Корни будут отрастать незаметно
Реверс-балаяж в салоне
Обратный балаяж на прямых волосах
Реверс-балаяж – хит 2022 года

Как ранее писал OBOZREVATEL, стилисты назвали стрижку бикси – своеобразный микс уже известных боба и пикси – горячим хитом-2022. Эта прическа была популярна в 90-е годы, а теперь вернулась к модницам с новыми вариациями.

Это не единственный тренд, который вернулся из 90-х и 00-х годов. О том, какие прически, одежда и макияж будут актуальными в 2022 году, читайте по ссылке.

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