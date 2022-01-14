Обратный балаяж: как выглядит самое модное окрашивание зимы-2022

В 2022 году в тренде многогранные, живые и "объемные" оттенки волос. Такого эффекта можно достичь с помощью необычной техники осветления под названием реверс-балаяж (или обратный балаяж).

Суть этого метода не в выбеливании отдельных прядей на темной массе, а в создании рисунка на светлых (или предварительно осветленных) волосах краской, которая на несколько оттенков темнее. OBOZREVATELсобрал главные факты об обратном балаяже, а также фото идей для вашего модного окрашивания (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

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Мастера по окрашиванию отмечают, что реверс-балаяж создает благородный многослойный рисунок и подходит практически под любой вид стрижки. Особенно удачно он будет смотреться на средних или длинных волосах.

С помощью обратного балаяжа можно немного осветлить волосы, оставив основную массу темной, или же создать дорогой блонд. Для такого окрашивания подходят в том числе русые и светлые волосы.

"Обратный балаяж – это техника, при которой вы добавляете глубину слишком мелированным, выгоревшим, выцветшим либо светлым волосам, чтобы создать эффект балаяжа. Она обеспечивает натуральный и неприхотливый вид", – цитирует "Караван" парикмахера-колориста Дениза Сюзанна.

Кроме того, подобное окрашивание будет удобным, если подобрать оттенки краски под природный цвет волос. Тогда корни будут отрастать незаметно, что сократит количество необходимых визитов в салон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стилисты назвали стрижку бикси – своеобразный микс уже известных боба и пикси – горячим хитом-2022. Эта прическа была популярна в 90-е годы, а теперь вернулась к модницам с новыми вариациями.

Это не единственный тренд, который вернулся из 90-х и 00-х годов. О том, какие прически, одежда и макияж будут актуальными в 2022 году, читайте по ссылке.