Не прогадайте! Пять секретов подбора сумки, которые должны знать все модницы. Фото

Очень удобно, когда на каждый случай жизни в гардеробе есть отдельная сумка, подходящая к тому или иному образу, однако так бывает не всегда. Обычно, выбирая такой полезный аксессуар, нужно учитывать его универсальность.

Видео дня

Существует несколько беспроигрышных факторов, на которые следует ориентироваться, чтобы сумка подходила ко многим вещам и оставалась актуальной в течение года. OBOZREVATEL решил о них рассказать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цвет

Многие модницы ошибочно полагают, что черный – самый универсальный цвет. Однако в теплое время года темные цвета очень тяготят образ, поэтому на каждый день лучше отдать предпочтение нюдовым цветам – бежевому, молочному, серому.

Форма

Хорошая сумка должна держать форму и не терять ее даже при ежедневном ношении. Аксессуары с четкими углами с этой задачей справятся лучше, чем мягкие формы.

Подделки

Производители подделок на брендовые вещи обычно делают ставку на именитость и сходство с оригиналом, однако совсем не беспокоятся о качестве товаров. Лучше выбрать малоизвестный бренд, работающий на свое имя и ответственно выполняющий работу.

Качество

Одна качественная сумка будет выглядеть дороже и более призентабельно, чем две дешевые, которые можно менять каждый день. Выбирая качественное изделие, необходимо обратить внимание на фурнитуру, швы и подкладку, чтобы не ремонтировать замок вскоре после покупки.

Размер

Не секрет, что хорошая та сумка, которая одновременно вместительная и компактная. Выбирать следует, отталкиваясь от своих потребностей. Если необходимо носить с собой документы или большие гаджеты, можно сделать выбор в пользу объемного варианта, чтобы не носить вещи в руках.

Раньше OBOZREVATEL писал, с чем одеть вышиванку, чтобы выглядеть стильно. Идеи образов – смотрите в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!