Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Обувь – это один из заключительных штрихов в общем образе и часто неправильный выбор модели может обернуться катастрофой. Есть пары, которые безнадежно устарели и ужасно выглядят в любом наряде.

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Это преимущественно ультратрендовые модели, которые вышли из моды так же быстро, как и стали популярны. OBOZREVATEL решил рассказать об обуви, которая в 2023 году будет выдавать плохой вкус (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пластиковая обувь

Модели с пластиковыми вставками не только будут некомфортны в жаркую погоду, но и испортят образ. Особенно популярные в свое время каблуки с пластиком, из-под которого видны ноги, сейчас будут выглядеть неактуально.

Ажурные сапоги

Давно забытый тренд с "летними" ажурными сапожками ярких или пастельных оттенков сейчас не украсит образ. Такую обувь нужно было оставить в прошлом десятилетии.

Кроссовки на танкетке

Где-то в тот период, когда ажурные сапоги были на пике популярности, красавицы любили также разноцветные "гибриды" кроссовок и туфель. В народе их еще называли "сникерсами". Ничего общего с модой такая пара уже давно не имеет.

Кроксы

В свое время тенденция на простоту и комфорт зашла слишком далеко, поэтому модницы начали в городе и на отдыхе обувать резиновые кроксы. В новом сезоне их лучше оставить для того, чтобы комфортно передвигаться по дому или во дворе.

Туфли на танкетке

Гламурную модель 00-х с ультравысоким каблуком и на танкетке лучше также спрятать в дальний угол шкафа. Это абсолютный антитренд в эпоху, когда в моде простота, лаконичность и утонченность.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 комбинациях в образе, которые не следует повторять. Речь идет о цветах, ужасно выглядящих в одном луке. Подробнее об этом – читайте в материале.

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