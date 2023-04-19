Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото
Обувь – это один из заключительных штрихов в общем образе и часто неправильный выбор модели может обернуться катастрофой. Есть пары, которые безнадежно устарели и ужасно выглядят в любом наряде.
Это преимущественно ультратрендовые модели, которые вышли из моды так же быстро, как и стали популярны. OBOZREVATEL решил рассказать об обуви, которая в 2023 году будет выдавать плохой вкус (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Пластиковая обувь
Модели с пластиковыми вставками не только будут некомфортны в жаркую погоду, но и испортят образ. Особенно популярные в свое время каблуки с пластиком, из-под которого видны ноги, сейчас будут выглядеть неактуально.
Ажурные сапоги
Давно забытый тренд с "летними" ажурными сапожками ярких или пастельных оттенков сейчас не украсит образ. Такую обувь нужно было оставить в прошлом десятилетии.
Кроссовки на танкетке
Где-то в тот период, когда ажурные сапоги были на пике популярности, красавицы любили также разноцветные "гибриды" кроссовок и туфель. В народе их еще называли "сникерсами". Ничего общего с модой такая пара уже давно не имеет.
Кроксы
В свое время тенденция на простоту и комфорт зашла слишком далеко, поэтому модницы начали в городе и на отдыхе обувать резиновые кроксы. В новом сезоне их лучше оставить для того, чтобы комфортно передвигаться по дому или во дворе.
Туфли на танкетке
Гламурную модель 00-х с ультравысоким каблуком и на танкетке лучше также спрятать в дальний угол шкафа. Это абсолютный антитренд в эпоху, когда в моде простота, лаконичность и утонченность.
Ранее OBOZREVATEL писал о 5 комбинациях в образе, которые не следует повторять. Речь идет о цветах, ужасно выглядящих в одном луке. Подробнее об этом – читайте в материале.
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