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Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
495
Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Обувь – это один из заключительных штрихов в общем образе и часто неправильный выбор модели может обернуться катастрофой. Есть пары, которые безнадежно устарели и ужасно выглядят в любом наряде.

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Это преимущественно ультратрендовые модели, которые вышли из моды так же быстро, как и стали популярны. OBOZREVATEL решил рассказать об обуви, которая в 2023 году будет выдавать плохой вкус (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пластиковая обувь

Модели с пластиковыми вставками не только будут некомфортны в жаркую погоду, но и испортят образ. Особенно популярные в свое время каблуки с пластиком, из-под которого видны ноги, сейчас будут выглядеть неактуально.

Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Ажурные сапоги

Давно забытый тренд с "летними" ажурными сапожками ярких или пастельных оттенков сейчас не украсит образ. Такую обувь нужно было оставить в прошлом десятилетии.

Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Кроссовки на танкетке

Где-то в тот период, когда ажурные сапоги были на пике популярности, красавицы любили также разноцветные "гибриды" кроссовок и туфель. В народе их еще называли "сникерсами". Ничего общего с модой такая пара уже давно не имеет.

Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Кроксы

В свое время тенденция на простоту и комфорт зашла слишком далеко, поэтому модницы начали в городе и на отдыхе обувать резиновые кроксы. В новом сезоне их лучше оставить для того, чтобы комфортно передвигаться по дому или во дворе.

Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Туфли на танкетке

Гламурную модель 00-х с ультравысоким каблуком и на танкетке лучше также спрятать в дальний угол шкафа. Это абсолютный антитренд в эпоху, когда в моде простота, лаконичность и утонченность.

Не подходят никому! Пять моделей обуви, которые выдают дурной вкус. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 комбинациях в образе, которые не следует повторять. Речь идет о цветах, ужасно выглядящих в одном луке. Подробнее об этом – читайте в материале.

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