Названы три самых модных головных убора этой весны. Фото

Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.

Именно панаму можно смело считать главным головным убором весны 2021, пишет издание Cosmo (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). К примеру, в марте остаются актуальными утепленные модели, тогда как с приходом солнечной погоды пора искать более легкие варианты.

Панама в тренде этой весной. instagram.com/sofiamcoelho

А вот косынка может подойти не всем, зато это аксессуар, с которым можно бесконечно экспериментировать. По словам стилиста, шелковые платки базовых оттенков со стильным принтом будут смотреться дорого и очень эффектно.

Косынки будут в тренде этой весной. instagram.com/sofiamcoelho

Бесболка – универсальный вариант головного убора, поскольку ее можно сочетать как со street-style, так и с более строгими образами. София также рекомендует обратить внимание на яркие оттенки, чтобы выглядеть неотразимо этой весной.

Бейсболка в тренде этой весной. instagram.com/sofiamcoelho

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