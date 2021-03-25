Названо три наймодніших головних убори цієї весни. Фото

Модна експертка Софія Коельйо розповіла, що цьогоріч на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.

Саме панаму можна сміливо вважати головним убором весни 2021, пише видання Cosmo (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Наприклад, у березні залишаються актуальними утеплені моделі, тоді як з приходом сонячної погоди час шукати більш легкі варіанти.

Панама в тренді цієї весни. instagram.com/sofiamcoelho

А ось косинка може підійти не всім, зате це аксесуар, з яким можна нескінченно експериментувати. За словами стилістки, шовкові хустки базових відтінків зі стильним принтом виглядатимуть дорого і дуже ефектно.

Косинки будуть у тренді цієї весни. instagram.com/sofiamcoelho

Бесболка – універсальний варіант головного убору, оскільки її можна поєднувати як зі street-style, так і з більш строгими образами. Софія також рекомендує звернути увагу на яскраві відтінки, щоб виглядати чарівно цієї весни.

Бейсболка в тренді цієї весни. instagram.com/sofiamcoelho

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яке взуття потрібно носити цієї весни. Стилістка Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати приголомшливо.