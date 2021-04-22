Названы главные тренды обувной моды весны-лета 2021. Фото

В сезоне "весна-лето" 2021 наибольшую популярность приобретают разнообразные плетеные модели, а также еще несколько актуальных вариантов.

Издание Marie Claire сообщает, что классические ботиночки на шнуровке, которые были так популярны во времена рококо, снова возвращаются в модный мир. Эксперты рекомендуют выбирать те, что украшены забавными коллажами и принтами в современной технике (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Босоножки на высоком каблуке, украшенные флористическими деталями, наверняка смогут подчеркнуть целостный образ и сделать его еще ярче.

Обувь с нестандартным каблук ом или необычны м мысом – важные показателями актуальности.

Белые высокие сникерсы в этом сезоне считаются одной из самых трендовых моделей среди многообразия спортивной обуви.

Также весной 2021 популярными будут босоножки с тонкими плетениями, которые дополнены небольшим устойчивым каблуком.

Сандалии – еще один хит весенне-летнего сезона 2021. Они покорили модниц своей комфортностью и сдержанным дизайном.​​​​​​​

Биркенштоки последние несколько сезонов считаются не только обувью для мужчин, но также и для женщин. Выбирайте акцентные модели, дополненные анималистическими принтами и яркими деталями.​​​​​​​

​​​​​​​Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дизайнеры предлагают всем модницам носить платья поверх брюк или джинсов. Весьма неординарное сочетание вещей подойдет не только для повседневных луков, но также пригодится и для светских мероприятий.