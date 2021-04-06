Названы 5 самых неудачных сочетаний в одежде. Фото

Стилист Екатерина Полякова подробно рассказала, как не стоит комбинировать вещи, чтобы не испортить образ. К примеру, короткий топ будет плохо сочетаться с джинсами с низкой посадкой.

Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). По ее словам, если вы выбрали наряд с облегающим низом и верхом, то это может выглядеть скучно. Желательно, чтобы одна вещь была свободного кроя, тогда сохранится так называемый перепад объемов.

Когда все элементы образа свободного кроя, лучше оставить верх или низ приталенный. Это сделает образ гармоничным и подчеркнет нужные места.

Топ плохо сочетается с низкой посадкой джинсов по той причине, что будут видны все недостатки. Специалист советует сочетать короткий верх с высокой посадкой.

Если между сапогами и юбкой образуется зазор, то это может смотреться неаккуратно. Правильно, чтобы юбка была отдалена от обуви или, наоборот, чтобы сапоги уходили под юбку.

Глубокий вырез с высоким каблуком и короткой юбкой будет выглядеть вызывающе. Каблук желательно заменить более удобной обувью или же выбрать закрытый верх.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы пять незаменимых вещей в весеннем гардеробе-2021. Тренчи, вещи пастельных оттенков или кожаные штаны – тренды, без которых точно не обойтись. И чтобы проще было разобраться в этом вопросе, стилисты дали несколько важных советов.