Назван самый сексуальный тренд весны 2021: как его носить. Фото
В сезоне весна-2021 самым популярным и сексуальным трендом считается корсет. Он подойдет на все случаи жизни и хорошо будет сочетаться с трикотажными платьями и даже рубашками оверсайз.
Такие вещи начали выпускать известные бренды Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и многие другие. Подробней о том, с чем можно носить корсет в 2021 году – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Так, под корсет идеально подойдут шелковые блузы, а также его можно сочетать с объемным пиджаком, джинсами или кардиганом.
Кроме того, корсет хорошо смотрится с объемными пуловерами, джемперами и рубашками. Чтобы образ не вызывал плохих ассоциаций, остальные элементы должны быть в спортивном стиле или кэжуал.
Такую трендовую вещь со шнуровкой можно надеть на пальто или тренч. Еще один хороший вариант – корсет и платье-рубашка. Также оригинально выглядит широкий структурированный пояс-корсет, надетый поверх комбинезона.
Напомним, ранее известный украинский модельер Андре Тан назвал еще одну трендовую вещь, которая точно не будет лишней в женском гардеробе. Оказалось, что черная блуза с кроп-топом является беспроигрышным вариантом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Андре Тан посоветовал модницам выбирать очки с оправой, подходящей к чертам лица. В сезоне 2021 в тренде будут квадратные аксессуары в стиле 70-х, деликатные круглые, а также авиаторы.
Также Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей коллекции – платьем, которое скроет любые недостатки и не сковывает движения.