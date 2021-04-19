Назван самый сексуальный тренд весны 2021: как его носить. Фото

В сезоне весна-2021 самым популярным и сексуальным трендом считается корсет. Он подойдет на все случаи жизни и хорошо будет сочетаться с трикотажными платьями и даже рубашками оверсайз.

Такие вещи начали выпускать известные бренды Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и многие другие. Подробней о том, с чем можно носить корсет в 2021 году – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, под корсет идеально подойдут шелковые блузы, а также его можно сочетать с объемным пиджаком, джинсами или кардиганом.

Кроме того, корсет хорошо смотрится с объемными пуловерами, джемперами и рубашками. Чтобы образ не вызывал плохих ассоциаций, остальные элементы должны быть в спортивном стиле или кэжуал.

Такую трендовую вещь со шнуровкой можно надеть на пальто или тренч. Еще один хороший вариант – корсет и платье-рубашка. Также оригинально выглядит широкий структурированный пояс-корсет, надетый поверх комбинезона.

Напомним, ранее известный украинский модельер Андре Тан назвал еще одну трендовую вещь, которая точно не будет лишней в женском гардеробе. Оказалось, что черная блуза с кроп-топом является беспроигрышным вариантом.

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