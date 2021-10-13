'Назад в Вегас': Леди Гага в частном самолете похвасталась 'шарфом' из денег. Фото

Популярная американская певица Леди Гага порадовала поклонников новым фото. Звезда позировала с "шарфом" из денег.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Назад в Вегас, детка, в дом Гаги", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото певица позирует в белом платье с принтом в черный горох. Платье певицы с длинными рукавами и длины мини. В руках Гага держит ярко-розовую сумку и "шарф" из долларовых купюр.

Свой образ она завершила солнцезащитными очками, аксессуарами в виде сережек и макияжем с акцентом на губы.

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Вероятнее всего звезда позирует в частном самолете, который, по словам знаменитости, отправляется в Лас-Вегас.

Поклонники успели оценить образ Леди Гаги и засыпали ее разными комментариями.

"Да, вот это девочка!", "Рад видеть тебя", "Вот это много денег, милая", "Так взволнован, увидев тебя", "Гага дай мне этот шарф, а то холодно", "Мне нужны такие шарфы", "Прекрасна", "Королева возвращается", "Королева", "Прекрасно выглядишь", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леди Гага – американская певица, автор песен, актриса и дизайнер. Родилась в 1986 году в Нью-Йорке. Карьеру начинала с выступлений в клубах. В 2008 году выпустила свой дебютный альбом, который оценили музыкальные критики. В день всех влюбленных в 2015 году Леди Гага приняла предложение выйти замуж от актёра Тейлора Кинни, однако в 2016 году она объявила, что они расстались. В феврале 2017 года стало известно об отношениях Леди Гаги с её агентом Кристианом Карино.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леди Гага засветилась в Нью-Йорке в изысканном наряде от бренда Christopher Johns с пышной юбкой и топом без рукавов.