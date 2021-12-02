Нардеп от 'Слуги народа' пришла в Раду с сумкой почти за 70 тысяч гривен

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в очередной раз появилась в Верховной Раде с брендовой вещью. Черную сумку от Saint Laurent она взяла на выступление Владимира Зеленского с его ежегодным президентским посланием 1 декабря.

Стоимость такого аксессуара – 2150 евро (около 67 тысяч гривен), пишет "ТаблоID". Под новостью появились первые споры комментаторов.

На фото запечатлели политика в классическом костюме нежно-розового цвета. Под него она надела популярный с недавних пор мерч "Слуги народа" – футболку с надписью "За президента. Против олигархов". Дополнила образ Гришина очками-капельками (или как их еще называют "Авиатор") с тонкой серебряной оправой.

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Внимание конечно же привлекает брендовая сумка черного цвета от парижского дома высокой моды YSL модели Manhattan.

Отметим, что 43-летняя Юлия Гришина нередко появлялась в парламенте в вещах от именитых брендов. В июне этого года на ней заметили туфли Bottega Veneta, стоимостью около 600 евро (19 тысяч грн) и еще одну сумку Saint Laurent белого цвета за 1610 евро (50 тысяч грн).

Под новостью таблоида появились первые комментарии читателей. Кто-то посчитал стремление к брендам безвкусицей, однако нашлись и защитники депутата-модницы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику во время визита во Львов в модном черном костюме строгого стиля. Деловой лук жена главы украинского государства разбавила бордовым лаком на ногтях и туфлями на каблуке похожего оттенка. Посмотреть фото можно в нашем материале.