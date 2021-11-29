Можно носить со всем: названа самая удобная обувь сезона 2021/2022

В 2021-2022 годах на подиумы вернулся "туристический шик" и его яркие представители – ботинки-хайкеры. Это обувь для пеших походов, которую современные модницы надевают не на природу, а на улицы города. Причем носят ее не только под джинсы или брюки, а и под элегантные платья и юбки.

OBOZREVATEL разобрался, как выглядят трендовые ботинки, почему они вернулись в моду и как правильно их носить в этом сезоне. Оказывается, прототипы трекинговой обуви носила еще основательница французского модного дома Коко Шанель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Особую славу хайкеры получили в начале ХХ века. Тогда походы перестали быть вынужденной мерой, а превратились в хобби и популярное провождение досуга. Поначалу их полностью изготавливали из кожи – даже подошву, потому ботинок сильно скользил. Такие неудобства продолжались до тех пор, пока итальянская компания Vibram не представила нескользящую рельефную альтернативу, у которой было отличное сцепление с поверхностью. К слову, сейчас эта фирма сотрудничает с такими известными спортивными брендами, как New Balance, The North Face и другие.

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Спустя время ботинки становились еще более практичными. Сегодня это водоотталкивающая, теплая, устойчивая и комфортная обувь, которую уже поставили на полочку своего гардероба именитая модель Джиджи Хадид, певица Бейонсе и актриса Блейк Лайвли (которую называют голливудской иконой стиля).

Хайкеры гармонично будут смотреться с джинсами, спортивными костюмами и прямыми брюками. Однако, если надеть такие ботинки с противоположными им по эстетике юбками и платьям – получим ВАУ-эффект.

В моде ХХІ века, когда комфорт и эксперименты остаются главными трендами каждого сезона, хайкеры отлично впишутся в зимний гардероб.

Если вы все-таки решитесь надеть хайкеры с платьем, то вам будет полезен материал OBOZREVATEL про теплые и стильные платья на зиму 2021-2022. Такие согреют в минусовую погоду и придадут повседневности особого шика.