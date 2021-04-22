Модные юбки весны-лета 2021: названы трендовые модели. Фото

Юбка – это базовый элемент женского гардероба, который уместен для разных стилей и ситуаций. В сезоне весна-лето в тренде будут модели в стиле пэчворк, с принтом в клетку и другие.

Они сделают ваш образ ярким и женственным. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с трендовыми моделями юбок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В 2021 году стиль пэчворк снова становится популярным из-за своей универсальности. Многие дизайнеры представили коллекции сезона весна-лето, в которых одежда полностью сшита из лоскутков ткани, в том числе и юбки. Их можно сочетать как с блузами и туфлями, так и с футболками и кроссовками.

Эта модель – один из главных трендов 2021 года. В коллекциях дизайнеров появились всевозможные вариации, с чем носить эту гламурную вещь. Так, ее можно сочетать с кожаным топом или удлиненным свитером, дополнив образ босоножками.

Трендовую полоску стремительно начала заменять модная клетка. В сезоне весна-лето дизайнеры предлагают обратить внимание на модели максимальной длины и с кокетливым разрезом, или же на юбки в стиле преппи.

Под модный прицел попали юбки из тонких полупрозрачных материалов: шелка, органзы и кружева. Их можно сочетать с блузой и объемным жакетом или же с кроп-топ с объемными плечами.

Юбки, напоминающие рыболовную сеть, по-прежнему актуальны в новом сезоне. Если ранее вы так и не примерили этот соблазнительный тренд, то этой весной есть еще шанс.

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