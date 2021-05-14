Модные юбки на весну 2021: в стиле пэчворк и неоновой расцветки

Весной 2021 года в тренде такие юбки: кожаные, длины мини, неоновой расцветки, в стиле пэчворк и асимметричного кроя. Они сделают образ ярким и женственным.

Данные модели являются универсальными, ведь их можно комбинировать с разными образами. О самых стильных и актуальных юбках этого сезона пишет издание Cosmopolitan (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В 2021 году популярными моделями стали мини-юбки. Эксперты советуют сочетать их с более объемным верхом – свитером, тренчем или удлиненным жакетом.

Юбки неоновой расцветки лучше всего сочетать с приглушенным верхом либо в total look. Однако, если любите эксперименты – попробуйте сочетать модель подобного оттенка с неоновым верхом другого цвета.

Джинсовые изделия стали еще одним хитом этого года, особенно выполненные в технике пэчворк. Такая деталь добавит динамики всему образу и станет его акцентом.

Эксперты советуют не выбирать подобные изделия в коротком и обтягивающем варианте, чтобы не получить вульгарный образ. А вот на юбке миди прямого кроя этот материал будет смотреться очень стильно.

Асимметрия, как и любой необычный крой юбки, сейчас в моде. Попробуйте экспериментировать с подобным элементом в монохромных образах, чтобы именно эта необычная деталь стала его интересной изюминкой.

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