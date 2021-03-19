Модные платья весны 2021, которые вы не захотите снимать

Платья – любимый элемент в гардеробе многих девушек. Именно этот нежный наряд символизирует приход весны, ведь он подчеркивает женскую красоту.

Каждый год дизайнеры создают новые фасоны и стили, предлагая девушкам различные варианты. OBOZREVATEL собрал платья из коллекций мировых модельеров, которые будут модными в 2021 году.

Минималистичные платья

Минимализм – один из главных трендов 2021 года. Бренды уже не используют пестрых принтов, яркого декора. Вместо этого дизайнеры выбирают лаконичный крой и натуральные цвета. В коллекциях весна 2021 стали ультрамодными минималистичные платья.

Полупрозрачные платья

Полупрозрачная ткань этой весной должна быть в гардеробе каждой модницы. Это может быть воздушное шелковое платье или многослойный фатиновый наряд. Модельеры предлагают сочетать платья с однотонным боди или с ярким комплектом белья.

Соблазнительные вырезы

Дизайнеры в весеннем сезоне 2021 решили украсить платья не только трендовыми вырезами с открытой спиной, но и с талией, руками и бедрами.

Длина мини

Эпоха 2000-х возвращается и экстремальное мини снова в тренде. Бренды представили в своей коллекции тренд на короткие юбки и платья. В большинстве моделей прямой крой, но есть фасоны, которые подчеркивают талию. Подобные силуэты делают образ более утонченным.

Цветочный принт

С приходом тепла девушки хотят пополнить гардероб цветочными платьями. Этой весной в коллекциях брендов появилось много флористических принтов – от крупных бутонов до мелких полевых соцветий.

Тонкие бретели

Ранее заметное нижнее белье считалось дурным тоном. Однако, в предстоящем сезоне дизайнеры пошли против правил. Акцент на зоне бюста с яркими деталями белья считается самой трендовой тенденцией. Платье с глубоким декольте подчеркивает сексуальность.

Объемные плечи

Образы с акцентом на линии плеч популярны среди многих брендов. Модельеры в своих коллекциях показали платья с ультра-объемными рукавами. Можете смело покупать наряды с объемными плечами, в 2021 году они будут невероятно актуальны.

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