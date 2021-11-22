Модные эксперты назвали самый яркий тренд весны-лета 2022

В моду возвращаются тренд 2016 года – яркий монохром, который демонстрировали тогда на показах такие брендов, как Gucci и Loewe. В этом году он казался все более устаревшим, однако модные эксперты уверяют, что весной-летом 2022 года он быстро вернется на позиции самых модных трендов.

Популярные Max Mara, Versace, Blumarine и другие уже успели заполонить модные показы монохромными образами, пишет Vogue. Они обратились к одноцветным образам, чтобы продемонстрировать грядущий тренд (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Итальянский бренд MSGM показал яркие мешковатые брюки с низкой посадкой, в сочетании с укороченным худи и пиджаком. Все в неоновом цвете. А неброскую вязаную юбку и топ, поверх которого добавили пальто и колготки того же цвета, презентовал бренд Chloé.

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Не ограничивались в прет-а-порте (готовый образ) и такие бренды, как Bottega Veneta, Versace и Max Mara. Дизайнеры сочетали наряды одного оттенка с аксессуарами, обувью и сумками.

Например, Max Mara сделали ставку на образ в лимонном оттенке, благодаря чему их фирменное пальто "заиграло другими красками". А модельер Дэниел Ли презентовал новую версию зеленого оттенка.

Также в моноцвете можно с легкостью составлять и вечерние образы на весну-лето 2022. Дизайнер Александр Вотье представил платье в цвете лайма с сапогами в тон.

Стоит добавить, что за последнее время монохромность набрала популярности в более нейтральных тонах. Однако, несмотря, на то, что бежевый, хаки и нюд полюбился модницам, основным трендом весной-летом 2022 года будет именно яркий монохром.

Большинство стилистов уверяют, что такая тяга к цвету связана с усталостью от карантина и оптимистическим настроем, который всегда дарит весна.

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