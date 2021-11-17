Назван самый модный бренд 2021 года

Obozrevatel
Obozrevatel
Мода
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Назван самый модный бренд 2021 года

Известный испанский масс-маркет, продающий вещи премиум-класса, Zara был признан самым модным брендом 2021 года. За популярностью эта торговая сеть обогнала элитных производителей с мировым именем.

Соответствующую статистику опубликовал портал Money. Исследование проводили с помощью генерации данных поиска Google за год. Zara оказалась самой популярной среди покупателей 37 стран мира.

Осенняя коллекция Zara

"Zara начала культ среди людей, следящих за модой, благодаря быстрому воспроизведению тенденций, цветов и дизайнов, которые появляются на подиумах. Эта марка представлена в 88 странах и имеет более 2,2 тысячи магазинов по всему миру. Неудивительно, что этот бренд пользуется настолько высокой популярностью", — прокомментировал эксперт Money.

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Детская коллекция Zara

Не хватило "одного балла" до победы американской компании по производству спортивной одежды и обуви Nike. Она популярна среди пользователей 36 стран. Со значительном отрывом и числом 14 ворвался в тройку лидеров немецкий производитель Zalando.

Nike и Zalando заняли 2 и 3 места по популярности

Также эксперты сравнили полученные результаты с прошлогодними и пришли к выводу, что у потребителей изменилось представление о выборе одежды. В 2020-м люди отдавали предпочтение брендам Louis Vuitton, Gucci и Chanel, которые в этом году не вошли даже в ТОП-5.

Список самых популярных брендов среди покупателей

В Украине всего 12 магазинов Zara. Они находятся в самых крупных областных центрах страны. Из них 6 – в Киеве.

Мужская коллекция Zara

Первый магазин появился в столице в 2008 году на Крещатике в помещении "Дома ткани". Сейчас закупиться одеждой самого модного бренда 2021 года можно еще и в киевских ТРЦ: Sky Mall, Dream Town, River Mall, Lavina Mall и Resppublika.

Расположение магазинов Zara в Киеве

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