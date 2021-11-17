Назван самый модный бренд 2021 года

Известный испанский масс-маркет, продающий вещи премиум-класса, Zara был признан самым модным брендом 2021 года. За популярностью эта торговая сеть обогнала элитных производителей с мировым именем.

Соответствующую статистику опубликовал портал Money. Исследование проводили с помощью генерации данных поиска Google за год. Zara оказалась самой популярной среди покупателей 37 стран мира.

"Zara начала культ среди людей, следящих за модой, благодаря быстрому воспроизведению тенденций, цветов и дизайнов, которые появляются на подиумах. Эта марка представлена в 88 странах и имеет более 2,2 тысячи магазинов по всему миру. Неудивительно, что этот бренд пользуется настолько высокой популярностью", — прокомментировал эксперт Money.

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Не хватило "одного балла" до победы американской компании по производству спортивной одежды и обуви Nike. Она популярна среди пользователей 36 стран. Со значительном отрывом и числом 14 ворвался в тройку лидеров немецкий производитель Zalando.

Также эксперты сравнили полученные результаты с прошлогодними и пришли к выводу, что у потребителей изменилось представление о выборе одежды. В 2020-м люди отдавали предпочтение брендам Louis Vuitton, Gucci и Chanel, которые в этом году не вошли даже в ТОП-5.

В Украине всего 12 магазинов Zara. Они находятся в самых крупных областных центрах страны. Из них 6 – в Киеве.

Первый магазин появился в столице в 2008 году на Крещатике в помещении "Дома ткани". Сейчас закупиться одеждой самого модного бренда 2021 года можно еще и в киевских ТРЦ: Sky Mall, Dream Town, River Mall, Lavina Mall и Resppublika.

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