Модные эксперты назвали самые лучшие и самые худшие свадебные образы

Некоторые типы свадебных платьев могут стать дня невесты источником дополнительного волнения и проблем. Эксперты уверены, что неудобные фасоны и украшения должны стать прошлым, а на им замену должны прийти практичные элегантные детали.

Издание Insider собрало самые худшие и наоборот – самые удачные – свадебные приемы, чтобы помочь в подготовке к важному событию и указать на неочевидные промахи, которых стоит не допускать. Специалисты при этом отмечают: главное чувствовать себя уверенно, а не идти на поводу у трендов.

Пышные бальные платья сковывают движения

Креативный директор, владелица Odette and Odile Сара Джонсон рассказала Insider, что одним из ее наименее любимых свадебных образов является платье с пышным "бальным" низом.

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"Этот стиль непрактичен, так как вы проведете большую часть вечера, наступая на платье и поправляя его. Это также создает слишком большое расстояние между вами и вашим партнером", – отметила эксперт.

Джонсон порекомендовала сменить подобное платье на более свободное (например, А-силуэта), или переодеться для вечеринки в более удобную одежду.

Платья-русалки неудобные

В нарядах с подобным силуэтом обычно трудно ходить. Их популярность преувеличена, считает Ник Хил, креативная директор и основательница своей одноименной линии модной одежды.

"Для меня этому стилю не хватает оригинальности. Он может льстить телу, но вы видите его слишком часто, и на самом деле в нем очень трудно двигаться", – сказала специалист.

Диадемы будут сползать

По мнению Джонсон, невесты должны отказаться от блестящих корон в день свадьбы. "Я бы не рекомендовала носить тиару, если вы не настоящая принцесса" , – сказала эксперт.

Она отметила, что в большинстве случаев тиару фиксируют неправильно и она оказывается кривой. Для женщин, которые хотят добавить в образ блеска, лучше обратить внимание на заколки, украшенные драгоценными камнями.

Кроссовки не идут к свадебному платью

Дизайнеры заявили, что терпеть не могут кроссовки в качестве свадебной обуви. Классические балетки могут быть лучшим выбором, если вы не любите каблуки.

Джонсон сказала, что съеживается каждый раз, когда видит кроссовки, обутые под свадебное платье. "Вы можете использовать гелевые вставки, чтобы сделать пятки туфель более удобными. Я немного умираю внутри, когда вижу невест в кроссовках или идущих босиком", – призналась эксперт.

Укороченные свадебные платья слишком просты

Тенденция к укороченным или раздельным платьям появилась давно, но считается подходящей только для неформального стиля торжества.

"Этот стиль никогда не выглядит так хорошо на практике, как в журналах", – уверена Джонсон. Она добавила, что замена короткого платья на шикарный белый комбинезон может сделать свадебный образ менее рискованным, но все же нетрадиционным.

Пышные рукава нужно поправлять

Объемные рукава часто могут зацепиться за вещи. Они также могут выглядеть странно при съемке на улице из-за ветра или яркого света.

Креативная директор и основатель Grace and Ivory Тина Зиск рассказала Insider, что ей не нравится тенденция слишком пышных рукавов на свадебных платьях.

"Епископские рукава склонны зацепляться и опрокидывать вещи, такие как торт или напитки", – отметила она.

С другой стороны, платья с вырезами на спине выглядят красиво с любого ракурса

Джонсон заявила, что очень любит свадебные платья с глубоким вырезом на спине. Они будут смотреться очень красиво и не вульгарно.

"Люди будут смотреть на вас и фотографировать вас со всех сторон. Вырез на спине также является отличным способом добавить сексуальности платью, не демонстрируя слишком много", – пояснила специалист.

Платья с длинными рукавами – хороший выбор

Вышедшие из моды на несколько десятилетий свадебные платья с длинными рукавами в последние годы вернулись и стали трендом.

"Рукава на свадебных платьях недооценивают. Они отлично смотрятся на фото и добавляют изысканности, драматизма, элегантности", – сказала Джонсон.

Подобные наряды идеально подходят для зимних свадеб, но их можно адаптировать для более теплого климата, используя прозрачные ткани или легкое кружево.

Накидки – интересная альтернатива фате

Накидки могут добавить драматизма и элегантности вашему образу. Также они не скрывают прическу.

"Накидки – отличный новый способ оживить ваше платье и отказаться от традиционной вуали", – заявила Джонсон.

Смешивание тканей поможет сделать платье нескучным

Джонсон добавила, что ей нравится визуальный эффект, который возникает при смешивании тканей в свадебном наряде.

"Я люблю платья, которые не полностью кружевные или полностью атласные", – заявила она, отметив, что смешивание текстур придает платью характер.

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