Модные аксессуары лета 2021: ожерелье-цепь и косынка

Аксессуары – это то, без чего невозможно представить фэшн-арсенал любой девушки. Так, в этом году модницам не обойтись без солнцезащитных очков, модной косынки и сумки-багета.

Эти вещи способны заставить любой образ заиграть новыми красками и внести изюминку в повседневный стиль. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с трендовыми аксессуарами лета 2021 (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Невозможно представить летний сезон без стильных солнцезащитных очков. В этом году выбирайте бунтарские узкие очки, супермодные очки оверсайз, лаконичные овальные модели, а также очки с цветными стеклами.

Платок на голову в 2021 вытеснил обручи, ободки и жемчужные заколки. Его можно завязать на затылке, повязать на шею, или использовать вместо резинки для волос.

В этом году сумка-багет является самой популярной моделью. Она выглядит невероятно стильно и сочетается с любым образом.

Этот стильный аксессуар преобразит даже самый простой образ со свитером и кожаными брюками. Кроме того, крупные цепи идеально подчеркивают хрупкие ключицы.

Маски стали неотъемлемым атрибутом жизни и, похоже, задержатся с нами еще надолго. С ними можно выглядеть стильно и быть в безопасности. Многие дизайнеры предложили маски с разнообразными принтами, декором и стразами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что платья в пасторальном стиле, которые по-другому называют "пастушьими" – один из главных трендов сезона весна-лето 2021. Главной отличительной чертой таких нарядов являются струящиеся и воздушные натуральные ткани, простые линии и силуэты, полевые узоры, открытые плечи и объемные рукава.