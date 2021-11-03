Названо самое модное окрашивание на зиму 2021/22. Фото

Ни для кого не секрет, что новая прическа не только освежает внешний вид, но и улучшает настроение. А когда за окном скучный ноябрь, и до зимы еще нужно прожить несколько серых дождливых недель, ярких красок в жизнь можно внести с помощью нового цвета волос.

OBOZREVATEL собрал идеи стильного окрашивания на следующий сезон. Удачные примеры для себя найдут и брюнетки, и блондинки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Детский блонд – сложное и многослойное окрашивание, в котором сочетаются как теплые, так и холодные оттенки. Такие локоны отсылают в детство, когда светлый, естественный цвет немного выгорает на солнце и становится неравномерным.

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Неравномерное окрашивание балаяж, где темные корни волос постепенно выводят в теплый оттенок, также будет актуально выглядеть зимой 2021-2022 года. Такая прическа придаст объем волосам и будет красиво переливаться на солнце.

Оригинальная темная покраска с холодным подтоном – идеальный вариант для брюнеток. Этой зимой она будет в тренде во всех салонах красоты.

Для девушек, не готовых полностью поменять образ, стилисты советуют попробовать перекрасить передние пряди. Это может быть как светлый, черный, так и яркий цвет.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о том, как подобрать длину волос под форму лица. Эксперты советуют использовать карандаши и измерительную ленту.