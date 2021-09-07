Как подобрать длину волос под форму лица: блогерша раскрыла простой лайфхак

Определиться с удачной длиной волос при смене имиджа могут помочь два карандаша и измерительная лента. Этот простой способ даст возможность подобрать прическу, подходящую к форме лица.

Соответствующей идеей в своем TikTok поделилась бьюти-блогерша Эми Чанг. На видео обратили внимание журналисты британского издания The Sun. В ролике девушка приложила один карандаш горизонтально к подбородку, а другой – вертикально к мочке уха, а затем измерила длину отрезка между соединенными концами карандашей.

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Она объяснила, что если разница больше, чем пять сантиметров, то человеку подойдут длинные волосы, а если же отрезок короче – то вам лучше с короткой стрижкой.

Публикация стала вирусной, набрав более 1,3 млн лайков и около 8 тысяч комментариев, а посмотрели ее более 7,3 млн раз. Пользователи сети выразили свое мнение по поводу такого лайфхака.

"Хотела бы я знать этот лайфхак до того, как отрезала свои длинные локоны", "Почему я не увидела это видео два месяца назад", "Спасибо! Обязательно попробую", – писали они.

Напомним, ранее популярная блогерша показала, как сделать красивую укладку при помощи простого карандаша и сняла процесс на камеру. Согласно ее рекомендациям, для получения нужного эффекта следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем.

Популярное издание Elle назвало простую прическу, которая может стать настоящей находкой в летнюю жару – это французская коса, которая подходит как для вечерних выходов, так и для долгих прогулок или офиса. К тому же она является отличной альтернативой, когда привычный пучок уже надоел.

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