Модная обувь без каблука на лето 2021: названы трендовые модели. Фото
В 2021 году в моде женственная и удобная обувь без каблука. Стилисты советуют присмотреться к таким вариантам, как биркенштоки, лоферы, мэри-джейн и другим.
Так, они отлично подойдут под джинсы и футболки, а также под платья и юбки. О трендовой обуви без каблука на лето 2021, пишет Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).Биркенштоки
В 2021 году удобным обувным трендом стали сандалии бренда Birkenstock. Их можно носить с облегающими трикотажными сарафанами, дерзкими мини или легкими шелковыми костюмами.
Эксперты отмечают, что сейчас конверсы модно носить не только со спортивными штанами и джинсами, но и с брючными костюмами, шелковыми платьями и юбками. За счет сочетания таких контрастных стилей образ будет выглядеть более интересным.
Также летом в тренде будут туфли мэри-джейн на низком ходу, похожие на балетки. Стильный образ можно дополнить кружевными носками, яркими колготками и винтажным платьем.
Идеальные черные лоферы появились в коллекции Prada. Носить их можно с чем угодно: платьями, юбками, деловыми костюмами и верхней одеждой.
Соломенная обувь в греческом стиле – то, что нужно для солнечной поры. Она отлично смотрится с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами-бермудами и юбками макси.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова собрала для модниц чеклист летнего гардероба 2021. Так, в этом сезоне на пике популярности будут костюмы, юбки миди или мини, плетеные сумки, а также стильные белые рубашки.
Также появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.