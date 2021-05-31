Модная обувь без каблука на лето 2021: названы трендовые модели. Фото

В 2021 году в моде женственная и удобная обувь без каблука. Стилисты советуют присмотреться к таким вариантам, как биркенштоки, лоферы, мэри-джейн и другим.

Так, они отлично подойдут под джинсы и футболки, а также под платья и юбки. О трендовой обуви без каблука на лето 2021, пишет Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В 2021 году удобным обувным трендом стали сандалии бренда Birkenstock. Их можно носить с облегающими трикотажными сарафанами, дерзкими мини или легкими шелковыми костюмами.

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Эксперты отмечают, что сейчас конверсы модно носить не только со спортивными штанами и джинсами, но и с брючными костюмами, шелковыми платьями и юбками. За счет сочетания таких контрастных стилей образ будет выглядеть более интересным.

Также летом в тренде будут туфли мэри-джейн на низком ходу, похожие на балетки. Стильный образ можно дополнить кружевными носками, яркими колготками и винтажным платьем.

Идеальные черные лоферы появились в коллекции Prada. Носить их можно с чем угодно: платьями, юбками, деловыми костюмами и верхней одеждой.

Соломенная обувь в греческом стиле – то, что нужно для солнечной поры. Она отлично смотрится с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами-бермудами и юбками макси.

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