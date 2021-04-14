Модная кожаная одежда сезона весна-лето 2021: названы главные тренды. Фото

Юля Ухина Мода 14:29, 14.04.2021

Кожаные наряды покорили модные показы весна-лето 2021. Дизайнеры представили различные комбинезоны, платья и сарафаны из этого материала.

Они сделают ваш образ ярким и женственным. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Короткое кожаное платье

В этом сезоне наиболее актуальным является черное кожаное мини-платье. Это хороший вариант для свидания, прогулок с друзьями или похода на вечеринку. Его лучше всего сочетать с босоножками на каблуке.

Модное кожаное мини-платье
Модное кожаное мини-платье
Короткое кожаное платье

Длина макси

Также в сезоне весна-лето в моде кожаные платья длины макси. Модель на длинном рукаве идеально подойдет для весны, а на коротком – для более теплой погоды. Также не забывайте дополнять образ трендовыми аксессуарами.

Кожаное платье длины макси
Кожаное платье длины макси

Летние кожаные сарафаны

Для лета дизайнеры предлагают кожаные сарафаны с вырезом в зоне декольте, дополненные поясом. Модная длина – ниже колена или макси. Образ можно дополнить лоферами, сумкой и повязкой на голове.

Летний кожаный сарафан
Летний кожаный сарафан
Instagram alexandermcqueen

Кожаные комбинезоны

Модная альтернатива кожаным платьям – комбинезоны. Они могут быть закрытые на длинном рукаве, с короткими объемными рукавами или с открытыми плечами.

Модный кожаный комбинезон
lofficielusa.com
Модный кожаный комбинезон
lofficielusa.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Такую модель следует носить с большим кардиганом или футболкой, чтобы создать непринужденный образ.

  • Также появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.

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