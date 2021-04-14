Модний шкіряний одяг сезону весна-літо 2021: названо головні тренди. Фото

Юля Ухіна Мода 14:29, 14.04.2021

Шкіряне вбрання підкорило модні покази весна-літо 2021. Дизайнери представили різні комбінезони, сукні та сарафани з цього матеріалу.

Вони зроблять ваш образ яскравим і жіночним. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коротка шкіряна сукня

У цьому сезоні найбільш актуальною є чорна шкіряна мінісукня. Це хороший варіант для побачення, прогулянок з друзями або походу на вечірку. Її найкраще поєднувати з босоніжками на підборах.

Модна коротка шкіряна мінісукня
Модна коротка шкіряна мінісукня
Коротка шкіряна сукня

Довжина максі

Також в сезоні весна-літо в моді шкіряні сукні довжини максі. Модель на довгому рукаві ідеально підійде для весни, а на короткому – для більш теплої погоди. Також не забувайте доповнювати образ трендовими аксесуарами.

Шкіряна сукня довжини максі
Шкіряна сукня довжини максі

Літні шкіряні сарафани

Для літа дизайнери пропонують шкіряні сарафани з вирізом в зоні декольте, доповнені поясом. Модна довжина – нижче коліна або максі. Образ можна доповнити лоферами, сумкою і пов'язкою на голові.

Літній шкіряний сарафан
Літній шкіряний сарафан
Instagram alexandermcqueen

Шкіряні комбінезони

Модна альтернатива шкіряним сукням – комбінезони. Вони можуть бути закриті на довгому рукаві, з короткими об'ємними рукавами або з відкритими плечима.

Модний шкіряний комбінезон
lofficielusa.com
Модний шкіряний комбінезон
lofficielusa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у 2021 році в моду несподівано повернувся головний тренд початку нульових – джинси з низькою посадкою. Таку модель слід носити з великим кардиганом або футболкою, щоб створити невимушений образ.

  • Також з'явився новий мікротренд 2021. У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, черепашок, перлів і намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020.

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