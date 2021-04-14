Модний шкіряний одяг сезону весна-літо 2021: названо головні тренди. Фото

Шкіряне вбрання підкорило модні покази весна-літо 2021. Дизайнери представили різні комбінезони, сукні та сарафани з цього матеріалу.

Вони зроблять ваш образ яскравим і жіночним. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коротка шкіряна сукня

У цьому сезоні найбільш актуальною є чорна шкіряна мінісукня. Це хороший варіант для побачення, прогулянок з друзями або походу на вечірку. Її найкраще поєднувати з босоніжками на підборах.

Модна коротка шкіряна мінісукня

Модна коротка шкіряна мінісукня

Коротка шкіряна сукня

Довжина максі

Також в сезоні весна-літо в моді шкіряні сукні довжини максі. Модель на довгому рукаві ідеально підійде для весни, а на короткому – для більш теплої погоди. Також не забувайте доповнювати образ трендовими аксесуарами.

Шкіряна сукня довжини максі

Шкіряна сукня довжини максі

Літні шкіряні сарафани

Для літа дизайнери пропонують шкіряні сарафани з вирізом в зоні декольте, доповнені поясом. Модна довжина – нижче коліна або максі. Образ можна доповнити лоферами, сумкою і пов'язкою на голові.

Літній шкіряний сарафан

Літній шкіряний сарафан Instagram alexandermcqueen

Шкіряні комбінезони

Модна альтернатива шкіряним сукням – комбінезони. Вони можуть бути закриті на довгому рукаві, з короткими об'ємними рукавами або з відкритими плечима.

Модний шкіряний комбінезон lofficielusa.com

Модний шкіряний комбінезон lofficielusa.com

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