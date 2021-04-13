Модная джинсовая одежда 2021: названы главные тренды. Фото
Джинсовые вещи стали заметным модным трендом в коллекциях весна-лето 2021. Дизайнеры советуют присмотреться к курткам из денима, комбинезонам и платьям.
Это не только стильные предметы гардероба, но и очень практичные. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Джинсовая куртка
В этом сезоне наиболее актуальны классические джинсовые куртки, напоминающие жакет. Также в моде укороченные джинсовые куртки. Что касается цвета: здесь тоже преобладает классический синий деним.
Джинсовый total look
Модно сочетать джинсовую куртку с платьем, шортами или юбкой из денима. Образ можно дополнить джинсовыми кедами или сапогами, а также аксессуарами из того же материала: сумкой и повязкой на голове.
Джинсовые комбинезоны и платья
В этом сезоне в моде джинсовые комбинезоны с длинными объемными рукавами, с поясом и расклешенными или прямыми брюками. Также следует обратить внимание на джинсовое платье или стильный сарафан.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Такую модель следует носить с большим кардиганом или футболкой, чтобы создать непринужденный образ.
Также появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.