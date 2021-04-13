Модний джинсовий одяг 2021: названо головні тренди. Фото

Джинсові речі стали помітним модним трендом в колекціях весна-літо 2021. Дизайнери радять придивитися до курток з деніму, комбінезонів і суконь.

Це не тільки стильні предмети гардероба, але і дуже практичні. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, проскролльте до кінця сторінки).

Джинсова куртка

У цьому сезоні найбільш актуальні класичні джинсові куртки, що нагадують жакет. Також в моді укорочені джинсові куртки. Що стосується кольору: тут теж переважає класичний синій денім.

Модна джинсова куртка

Модна джинсова куртка

Модна джинсова куртка

Джинсовий total look

Модно поєднувати джинсову куртку з сукнею, шортами або спідницею з деніму. Образ можна доповнити джинсовими кедами або чобітьми, а також аксесуарами з того ж матеріалу: сумкою і пов'язкою на голові.

Модний джинсовий total look

Модний джинсовий total look

Модний джинсовий total look

Джинсові комбінезони та сукні

У цьому сезоні в моді джинсові комбінезони з довгими об'ємними рукавами, з поясом і кльошними або прямими штанами. Також слід звернути увагу на джинсову сукню або стильний сарафан.

Модний джинсовий комбінезон

Модна джинсова сукня

Модний джинсовий сарафан

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