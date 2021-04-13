Модний джинсовий одяг 2021: названо головні тренди. Фото
Джинсові речі стали помітним модним трендом в колекціях весна-літо 2021. Дизайнери радять придивитися до курток з деніму, комбінезонів і суконь.
Це не тільки стильні предмети гардероба, але і дуже практичні. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, проскролльте до кінця сторінки).
Джинсова куртка
У цьому сезоні найбільш актуальні класичні джинсові куртки, що нагадують жакет. Також в моді укорочені джинсові куртки. Що стосується кольору: тут теж переважає класичний синій денім.
Джинсовий total look
Модно поєднувати джинсову куртку з сукнею, шортами або спідницею з деніму. Образ можна доповнити джинсовими кедами або чобітьми, а також аксесуарами з того ж матеріалу: сумкою і пов'язкою на голові.
Джинсові комбінезони та сукні
У цьому сезоні в моді джинсові комбінезони з довгими об'ємними рукавами, з поясом і кльошними або прямими штанами. Також слід звернути увагу на джинсову сукню або стильний сарафан.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у 2021 році в моду несподівано повернувся головний тренд початку нульових – джинси з низькою посадкою. Таку модель слід носити з великим кардиганом або футболкою, щоб створити невимушений образ.
Також з'явився новий мікротренд 2021. У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, черепашок, перлів і намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020.