Модели 'без шеи и ушей' на показе модного бренда в Париже стали мемом

Голландский дом авангардной моды класса люкс Viktor & Rolf презентовал коллекцию сезона весна-лето 2022. Модели в причудливых образах с высокими воротниками и плечами напомнили зрителям главного персонажа мультипликационного фильма "Гадкий Я" Фелониуса Грю.

Необычные наряды дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен представили на Неделе высокой моды в Париже. Об этом сообщает издание The Sun.

На подиум вышли модели в эксцентричных образах с необычным макияжем: бледное лицо, яркие губы и насыщенные розовые румяна на щеках. Девушкам сделали длинные 20-сантиметровые ногти, а изюминкой нарядов стал их фасон. Вытянутые по вертикали смокинги, плащи, платья с бантами и оборками, кейпы и жилетки, где линия плеч заканчивается на уровне ушей.

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Сами модельеры прокомментировали коллекцию так: "Мы вдохновлялись Дракулой, в частности старым голливудским фильмом. Он отражал страхи общества в эпоху перемен".

Однако интернет-пользователи увидели в образах моделей другого киноперсонажа.

В этом году фэшн-мероприятие состоялось офлайн, несмотря на карантинные ограничения из-за пандемии. Среди гостей показа можно было заметить скандального рэпера Канье Уэста и его новую спутницу, модель и актрису Джулию Фокс, а также популярную модель Кару Делевинь.

Коротко о бренде:

Viktor & Rolf – голландский дом авангардной моды класса люкс, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом и Рольфом Снуреном. Уже более двадцати лет дизайнеры стремятся бросить вызов предубеждениям в отношении моды и преодолеть разрыв между одеждой и искусством.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские модели Кристи Пономарь и Алла Костромичева триумфировали на Неделе высокой моды в Париже. Первая вышла на подиум от бренда Schiaparelli, а вторая представляла наряды французского модного дома Alexis Mabille Couture.