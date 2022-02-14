Мода для смелых. Какие вещи стоит купить весной, чтобы быть в тренде

Весна обещает наступить быстро и с первых дней радовать теплой погодой, поэтому современные модницы должны быть готовы к смене зимних пальто и шапок на легкие плащи и летящие платья. Некоторые трендовые вещи могут смутить девушек своей смелостью и яркостью, однако стилисты рекомендуют не бояться и трезво подходить к выбору того или иного образа.

Модными советами поделилась имиджмейкер Зоя Панина на личной странице в Instagram. Эксперт собрала фото актуальных образов, которыми сможет вдохновиться каждая дама.

Вырезы

Одним из главных трендов этой весны станут необычные вырезы во всевозможных местах. Ограничиваться декольте и разрезами в районе бедер не придется.

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Нулевые

Новостью о том, что в гардероб триумфально возвращается стиль 2000-х уже никого не удивишь. Тем не менее, низкая посадка, короткие яркие топы с голым животом и мини-юбки пугают обладательниц неидеальных фигур. Стилист рекомендует объективно оценить свои физические данные и образ жизни. Если на вас наряды из нулевых будут выглядеть нелепо или неуместно – лучше обойти этот тренд стороной.

Тонкий трикотаж

Несколько лет назад изделия из этого материала считались антитрендом. Сегодня они занимают твердую позицию в одном списке с актуальными вырезами и джинсами на бедрах.

Кроше

Жилетки, кардиганы, платья и другая одежда, связанная крючком ворвалась в список трендов еще летом 2021-го. Сейчас она набирает еще большей популярностью и нравится девушками своей "наивной" расцветкой.

Обувь на платформе

Идеальный вариант на весну под удлиненный плащ, широкие брюки или классическое платье.

Крупные украшения

Изобилие украшений может стать как изюминкой образа, так и его провальной нотой. В этом сезоне стоит обратить внимание на массивные серьги и кольца.

Кукла Барби

Наряды в розовых оттенках будут привлекать к вам внимание прохожих и говорить о том, что вы разбираетесь в трендах. Не забывайте, что образ куклы Барби подходит далеко не всем, но эксперименты с примерочных магазинов никто не запрещал.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных трендах весны 2022, в число которых входят низкие посадки, полупрозрачная ткань, белые костюмы, аксессуары для ног и многое другое.