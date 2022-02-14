Мода для смелых. Какие вещи стоит купить весной, чтобы быть в тренде

Анна Кравчук
Мода
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Мода для смелых. Какие вещи стоит купить весной, чтобы быть в тренде
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Весна обещает наступить быстро и с первых дней радовать теплой погодой, поэтому современные модницы должны быть готовы к смене зимних пальто и шапок на легкие плащи и летящие платья. Некоторые трендовые вещи могут смутить девушек своей смелостью и яркостью, однако стилисты рекомендуют не бояться и трезво подходить к выбору того или иного образа.

Модными советами поделилась имиджмейкер Зоя Панина на личной странице в Instagram. Эксперт собрала фото актуальных образов, которыми сможет вдохновиться каждая дама.

Вырезы

Одним из главных трендов этой весны станут необычные вырезы во всевозможных местах. Ограничиваться декольте и разрезами в районе бедер не придется.

Вырезы
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Нулевые

Новостью о том, что в гардероб триумфально возвращается стиль 2000-х уже никого не удивишь. Тем не менее, низкая посадка, короткие яркие топы с голым животом и мини-юбки пугают обладательниц неидеальных фигур. Стилист рекомендует объективно оценить свои физические данные и образ жизни. Если на вас наряды из нулевых будут выглядеть нелепо или неуместно – лучше обойти этот тренд стороной.

Нулевые

Тонкий трикотаж

Несколько лет назад изделия из этого материала считались антитрендом. Сегодня они занимают твердую позицию в одном списке с актуальными вырезами и джинсами на бедрах.

Тонкий трикотаж

Кроше

Жилетки, кардиганы, платья и другая одежда, связанная крючком ворвалась в список трендов еще летом 2021-го. Сейчас она набирает еще большей популярностью и нравится девушками своей "наивной" расцветкой.

Кроше

Обувь на платформе

Идеальный вариант на весну под удлиненный плащ, широкие брюки или классическое платье.

Обувь на платформе

Крупные украшения

Изобилие украшений может стать как изюминкой образа, так и его провальной нотой. В этом сезоне стоит обратить внимание на массивные серьги и кольца.

Крупные украшения

Кукла Барби

Наряды в розовых оттенках будут привлекать к вам внимание прохожих и говорить о том, что вы разбираетесь в трендах. Не забывайте, что образ куклы Барби подходит далеко не всем, но эксперименты с примерочных магазинов никто не запрещал.

Кукла Барби

Ранее OBOZREVATEL писал о модных трендах весны 2022, в число которых входят низкие посадки, полупрозрачная ткань, белые костюмы, аксессуары для ног и многое другое.

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