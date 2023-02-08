Многие соблюдают их до сих пор: пять модных правил, которые устарели и стали признаком дурного тона

Тенденции в мире моды меняются слишком быстро, и уследить за ними, порой, довольно трудно. Именно поэтому многие леди продолжают следовать фэшн-правилам, которые уже давно устарели.

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OBOZREVATEL решил собрать пять ключевых ошибок, которые многие девушки до сих совершают при создании аутфитов. Так, например, стилисты уже давно рекомендуют носить украшения из белого и желтого металлов в одном образе, хотя ранее это считалось грубым нарушением законов моды.

Сочетание золота и серебра не допустимо в одном образе

Стереотип о том, что белый металл не сочетается с желтым – остался далеко в прошлом. Это было во времена, когда золотые изделия использовались как символ богатства и высокого статуса. Сегодня известные ювелиры и дизайнеры считают уместным смешивать оба металла в одном украшении или образе. Такое сочетание обычно выходит очень ярким и неординарным.

С брюками или джинсами необходимо носить ремень

Раньше считалось, что брюки со специальными шлевками на линии талии всегда нужно носить с ремнем. Это правило уже устарело как для мужского, так и для женского гардероба. Если брюки на вас хорошо сидят и ваш образ не требует ремня, то вы легко можете обойтись без него.

Сумка и обувь одного цвета

Одно из старейших или, правильнее сказать, устаревших правил – однотонные сумка и туфли. Сегодня же создавать из этих двух элементов гардероба "комплект" – нежелательно. При выборе цвета сумки и обуви достаточно убедиться, что их оттенки гармонируют друг с другом.

Педикюр и маникюр должны сочетаться по цвету

Как и в предыдущем варианте, этому правилу уже давно не стоит следовать. Ногти на пальцах рук и ног не обязательно должны быть одного цвета. Косметическая индустрия сделала огромный шаг вперед с новыми цветами лаков, поэтому можно смело экспериментировать с палитрой. Однако не стоит забывать, что даже в таком случае оттенки должны сочетать между собой. Беспроигрышным вариантом считается красный и бежевый

В этом возрасте нельзя носить...

Если кто-то вам говорит, что розовые платья, мультяшные принты, мини-юбки и прочее можно носить только в детстве, то смело игнорируйте и надевайте худи с Микки Маусом. Подобные возрастные стереотипы уже остались в прошлом. Мода одобряет смелые решения, особенно если они выглядят уместно и стильно.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять частей гардероба должны быть у каждой леди. Сюда можно отнести не только белую футболку и маленькое черное платье. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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