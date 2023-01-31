Многие делали это неправильно: сеть покорил модный лайфхак с водолазкой, который позволяет создать стильный образ. Фото

Водолазка – универсальное изделие, которое дополнит официальный, романтический, кэжуал, а также спортивный образ. Тем, кто не любит шарфы, данная вещь сто процентов пригодится, так как ваша шея всегда будет закрыта. Однако некоторых смущает горловина водолазки, так как она часто топорщится и портит весь внешний вид.

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OBOZREVATEL подскажет, как решить вечную проблему девушек с гольфом. Теперь вы сможете без проблем надевать поверх водолазки жакеты и жилетки, а также украшения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Фешн-блогер Мери опубликовала на своей странице в TikTok модный лайфхак, который оценит каждая представительница прекрасного пола. Ролик набрал около 2 миллионов просмотров и 550 тысяч лайков. Девушка рассказала, что горловину водолазки вы должны выворачивать внутрь, а не наружу.

Теперь верхняя часть вещи будет выглядеть более аккуратно и опрятно, а воротник не сможет задираться. Блогер продемонстрировала, как будут выглядеть украшения поверх гольфа.

"У вас также есть возможность регулировать горловину, делать ее меньше или больше. Если вы хотите закрыть шею, сделайте воротник высоким. Или вы можете подвернуть его вдвое, чтобы шея была открыта", – говорит в видео Мери.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в текущем году вернется самый соблазнительный тренд 2000-х. Джинсы с заниженной талией будут невероятно популярными среди модниц, а также на подиумах. Чтобы узнать, как носить брюки, открывающие живот, читайте наш материал.

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