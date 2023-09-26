Это 'мертвые вещи': 11 антитрендов моды по версии TikTok и чем их заменить

Мир модных тенденций TikTok – место, где все входит и выходит из моды в мгновение ока. Правда в том, что социальные сети способствуют появлению новых трендов, поэтому не удивительно, что когда вещь достигла своего модного пика, непрерывно растущее TikTok фэшн-коммьюнити выбирает новую звезду. Именно так циклично и работает колесо трендов.

Итак, учитывая все это, издание Her World собрало 11 вещей, которые TikTok объявил антитрендами и нашел стильные альтернативы.

Тренд: Грушевый зеленый

Антитренд: Барби-розовый

Если вы потратили немало денег на гардероб в стиле Барби по случаю недавнего одноименного фильма об известной кукле, то для вас есть плохие новости: по мнению TikTok модников барби-розовый цвет уже не в моде. Вместо этого встречайте цвет зеленой груши, который все лето можно было увидеть на знаменитостях, в том числе Эмили Ратаковси и Карди Би.

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Тренд: Обувь с узким острым носиком

Антитренд: Квадратный нос

Это должно было произойти: так много людей носили чрезвычайно популярные босоножки с квадратным носом. Был только вопрос времени, когда это надоест пользователям социальных сетей. Их место занял тип обуви, которая была в моде в середине 2000-х годов – квадрат, переходящий в узкий острый носик (так называемая стрелка).

Тренд: Тонкие, прямоугольные очки

Антитренд: Большие линзы

Уберите свои большие черные очки в ящик, ведь наступила эпоха тонкой и прямоугольной оправы.

Тренд: Пляжная ковбойка

Антитренд: Пляжная бабушка

Пляжная… кто? Сейчас объясним. Помните прошлогодний образ бабушки, имевший в виду вязаные вещи преимущественно нейтральных цветов? Можно сохранить цветовую палитру, но заменить детали на что-то в стиле Дикого Запада. Подумайте об окантовке, ковбойских сапогах, джинсовых рубашках, выполненных в спокойных песочных оттенках, слоновой кости и бежевом.

Тренд: Розы

Антитренд: Перья

Учитывая, что каждый сайт масс-маркета сейчас "заполнен" перьями – пора искать альтернативу в других местах. Объемные розы возвращаются и обещают столько же эффектности, но без ощущения щекотки.

Тренд: Сексуальные платья в бельевом стиле

Антитренд: Маленькое черное платье

Давайте посмотрим в глаза правде: маленькие черные платья никогда не выйдут из моды. Но если ваше платье "видело свет" уже много раз, дайте ему отдохнуть и попробуйте звезду этого сезона – платье-комбинацию в бельевом стиле.

Тренд: Шорты-боксеры

Антитренд: Все другие модели шорт

В прошлом году бренд Frankie Store выпустил партию шорт, похожих на мужские боксеры, и они взлетели со стеллажа на гиперскорости. В частности, эта модель завирусилась и в TikTok. Летние температуры продолжают расти, а параллельно легкость и комфорт боксерских шорт делают их идеальным вариантом.

Тренд: Серебро

Антитренд: Желтое золото

Извините, теплые оттенки кожи: вините во всем TikTok потому, что здешним модникам уже надоело золото. Но не спешите переплавлять свои золотые украшения, как мы знаем – все возвращается в моду. Впрочем, сейчас лучше запастись серебряными аксессуарами, как минимум на ближайшие полгода.

Тренд: Сумка "вареник" через плечо

Антитренд: Все остальные сумки кросс-боди

Это очевидно, после мега-успеха вирусного "вареника" от Uniqlo, заставившего тиктокеров носить его в любых доступных цветах.

Тренд: Скромная вечерняя роскошь

Антитренд: Слишком яркие вечерние образы

В отличие от TikTok в 2021 году, где царило удушающее количество "тюля" и яркие пайетки, сегодняшняя сцена модного TikTok придерживается тенденции тихой роскоши. К примеру, мини на одно плечо станет идеальным вариантом тренда. Можно выбрать элегантный крой и добавить матовые блестки.

Тренд: Широкие брюки

Антитренд: Узкие штаны

Это ода комфорту! Тиктокеры всегда были влюблены в широкие штаны и эта страсть сохранилась и по сей день.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 антитрендовых вещей, которые следует иметь в гардеробе.

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